Naiara Awada dice que Federico Bal le prohibió la entrada al teatro

Ocurre que la sobrina de Juliana Awada mantiene desde hace más de un año con la novia de Poroto Cubero ya que sostiene que le “serruchó el piso” en el Bailando por un Sueño, donde entró como su reemplazo y no se fue más.

Por eso, no le sorprendió a nadie cuando este martes, Nai se declaró “muy angustiada y desilusionada” desde su cuenta de Twitter a raíz de la decisión del joven Bal.

“No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Mis “dichos” sobre Micaela Viciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Fede Bal. Me duele el alma. Estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mí, que me conoce hace años. Con lo que amo a su mamá, a quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto”, escribió Nai en su cuenta de Twitter.

“Con lágrimas en los ojos escribo esto para expresar mi hartazgo y juicio hacia mi persona por “quilombera” cuando siempre me defendí. Soy una laburante y los que me conocen, educada y buena gente, que es lo más importante. Perdí un amigo”, agregó.

“Micaela es mala persona y a mí me hizo daño; y que por un palito hacía ella me prohíban la entrada al teatro y me digan cosas tan dolorosas no me lo merezco. Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba”, explicó.

"Y aclaro no necesito esto para hacer prensa. Gracias a dios estoy filmando una serie para Chile. Trabajo en Infama y en Bendita y estoy por filmar una película. Esto fue una injusticia cuando no hice nada. Horrible actitud parece que se olvidan de donde vienen... Me duele el alma que por defender a una mala persona me cueste una relación de amistad, y mi propio amigo defendiéndola me prohíba la entrada al teatro siendo que voy cada año a apoyarlos. Me duele el alma de las injusticias. Que me diga que hasta su productor no me puede ver", concluyó.

¿Se arriesgará la producción de la obra a dejar pasar a Naiara o mantendrá su decisión de preservar a Mica?