La rubia dijo: “Es de manual este HDP. Le pega a las mujeres y apura a los chicos”. El tuit, que algunos atribuyen haciendo alusión a Fede, tendría relación con algo que insinuó el hijo que Naza tuvo con Daniel Agostii, el Chyno.

Este insinuó que sabía cosas graves que por el momento iba a callar. Chyno Agostini desistió de hacer esas revelaciones en los ciclos Nosotros a la mañana (El Trece) y Confrontados (Canal 9), pero en su silencio anunció que sabe cosas: “Esto me está poniendo en una situación incómoda, me pone mal. Yo la apoyo a mi vieja en todas. Me parece que ya es momento de decir lo que yo sé de este muchacho. Pero por ahora no voy a decir nada”.

El hermano de Barbie dio marcha atrás con el secreto que estuvo a punto de revelar: “Tragué saliva y voy a tragar saliva ahora porque lo que iba a contar es algo que puede perjudicar y hacer sufrir mucho a mi familia... Es preferible no decir nada”.

“No tiene nada que ver con la sexualidad ni con la violencia. Es algo que pasé yo y algunos integrantes de mi familia. Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces en el transcurso del día que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría”.

“Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco”’, recordó el joven.

Y concluyó: “Tengo audios”.

Más tarde, Chyno publicó un intercambio de mensajes que mantuvo con Federico Bal a través de la red WhatsApp.

"Te lo avisé. Se van a contactar con vos mis abogados. Elegiste mal", dice el supuesto mensaje de Bal; a lo que Chyno responde con un "Yo no dije nada, hermano".