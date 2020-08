"Creo que lo que pasa con 'Nasha Natasha' es que todos tenemos un sueño y esta película es el recorrido que alguien hace hasta llegar a conseguir ese sueño, algo que no tiene idioma ni frontera", considera Oreiro durante una entrevista.

Bajo dirección de su compatriota Martín Sastre y con producción ejecutiva de Axel Kuschevatzky, el documental acompaña un maratónico tour por 16 ciudades rusas donde queda de manifiesto la popularidad de Oreiro y que el 27 de junio de 2015 se estrenó en el mítico Teatro Rossaya, en la sección documental del festival moscovita.

Sin embargo entre aquella versión original y esta hay un trecho ya que ese primer corte y confección fue enriquecido con más material, inclusive entrevistas a amigos y parientes vinculados con la actriz. La estrella que en abril suspendió una nueva gira por Rusia donde tiene cientos de miles de seguidores incondicionales, y hace unas pocas semanas se inició en el mundo de las redes sociales con posteos en Instagram donde ya acredita 353.000 seguidores.

"El documental también cuenta otros momentos que para mí son inolvidables, como la vuelta al origen, el regreso a la casa de mi infancia con mis abuelos, donde yo me reconozco como niña, mujer y persona, donde siento que esa es mi esencia, porque si yo cierro mis ojos me veo ahí en ese galpón disfrazándome y soñando con ser actriz. Creo que ahí, de alguna manera, comenzó a gestarse ese sueño que también es el sueño de mucha gente. El amor incondicional de mis seguidores rusos me conmueve. Cuando me preguntan el porqué no tengo una respuesta, porque es algo que te pasa en el corazón", recordó.