Natalia Oreiro sorprendió con un radical cambio de look para su nueva serie

La artista interpretará a Vanesa, quien tiene un particular color de pelo. Para esto, Natalia tuvo que cambiar su tono a uno cobrizo más bien anaranjado. Obviamente, todo lo hizo por el papel, pero como no podía ser de otra manera, le queda bastante bien como todos los estilos que ha tenido.

UZVOFWHP2NGBTBT3GLOFPRZBRA.jpg

El nuevo look de Oreiro no es solo un cambio estético, sino también una señal de la reinvención de su personaje en "La jefa aunque no quiera", la nueva comedia negra que protagonizará para Disney+.

La serie está dirigida por Daniela Goggi. Junto a la protagonista, los demás actores que conforman la ficción son Jorge Marrale, Paola Barrientos, Luis Ziembrowsky, Juan Ingaramo, Claudio Martínez Bel, Muriel Santa Ana y Fernán Mirás, quien tiene una participación especial.

BD754HTJC5AGXHDRYTF3GXGALU.jpg

El video viral de Natalia Oreiro cocinando

Natalia Oreiro sorprendió a sus seguidores al mostrar sus habilidades en la cocina. Junto a su hijo Merín Atahualpa, la actriz preparó una cheesecake de limón y se volvió tendencia en redes sociales.

Los usuarios de X no solo enloquecieron por ver a la actriz en esta faceta, sino que se deslumbraron con la amplitud y la decoración campestre de su hogar.

video.mp4

La actriz compartió el paso a paso de su postre y después reveló la receta para que todos pudieran copiarla en sus casas. Eso sí, sus limones son parte de la cosecha que ella misma cultivó en su casa.

Oreiro mostró su anotador en el cual escribe a mano sus recetas y les preguntó a sus fanáticos si se animaron a hacer el postre.