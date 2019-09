La actriz y cantante estuvo en el programa PH (Podemos Hablar) de Andy Kusnetzoff y amplió sobre los motivos que la llevaron a irse de su casa. "Un día me desperté, eran las 8:30 y estábamos discutiendo. Y me fui", contó.

Pérez indicó que en la charla que tuvo con Gayoso ese día dijo: "No podemos discutir a esta hora". Además, agregó que cuando "te peleas a las 8 de la mañana, no tiene sentido. Tenía que ir a trabajar, me pareció un montón. Me fui yo".

"Me desperté para ir a trabajar y ese día había pensado ´‘hoy voy a hacer yoga, voy a cambiar mi vida´’. Me había preparado todo para que fuese distinto y, de repente, dije ‘´¡me voy!’´", enfatizó.

La semana pasada empezó la tira Pequeña Victoria en la pantalla de Telefe y Natalie Pérez es una de sus protagonistas. Asimismo, la actriz y cantante está lanzando una serie de temas que interpreta a dúo con distintos artistas. El tema Quisiera es el segundo lanzamiento y esta vez lo interpreta junto a Coti Sorokín. Previamente grabó también con Fabiana Cantillo.