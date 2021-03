Nati Jota compartió una reflexión en Instagram

Para este cometido, compartió un largo texto donde expresó abiertamente sentimientos y sensaciones públicamente.

“Me abrazo a mí. A mi cuerpo. Al envase desde donde puedo sentir y experimentar todo lo que me atraviesa. No soy sin mi cuerpo. No hay contenido sin forma. Me quiero, me cuesta, pero me quiero. Me descubro cada día un poco más, experimento, me digo que no puede haber culpa en el placer porque no hay placer en la culpa. Conecto con el goce, que es mío y de nadie más, y también con el cuidado, siempre cuidarse, y me acuerdo la frase de mi tío César: ...que el cuerpo es uno y nos acompaña toda la vida. @hoyelijo.ar #HoyElijo”, escribió Nati Jota en Instagram junto a una foto donde se abrazaba a sí misma.

Este posteo en las redes orilló los 90 mil likes en poco tiempo e incontables mensajes de su enorme legión de fieles seguidores.

Nati Jota suele apelar a las redes para promocionar productos, para mostrar su vida cotidiana y también para algunas reflexiones.

CUIDADO CON LAS CHISPAS

En su siguiente posteo en Instagram fue más jocosa y develó su temor a las estrellitas, las que usan los chicos en las fiestas.

“Me daban miedo las chispitas esa es la verdad”, escribió Nati Jota en una foto junto a un par de amigas.

Sin perder tiempo, su amigo Grego Rosello le comentó la imagen y hasta con un reproche incluido.

“Claro yo soy el que te banca hasta cualquier hora y me quedo afuera de la foto”, escribió con su chispa habitual al quedar excluido de la simpática postal.