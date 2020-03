En ese contexto Andy Kusnetzoff le preguntó a la mediática si había sentido la necesidad de llamar a Carmen Barbieri o al propio Bal tras la confusión que surgió de sus posteos. "No, porque una cosa no quita la otra. Que yo no lo quiera a él, no quiere decir que le desee el mal", indicó.

Al mismo tiempo que aseguró que se quedó "muy shockeada cuando me enteré lo que le pasaba, él compartió dos años con mi hija. Más allá de lo que siento que le pasa a Bárbara, que tiene una capacidad de perdón que se la admiro, no le podría desear nunca nada malo", remarcó e insistió en que "tampoco me da para llamarlo porque ni la muerte ni una enfermedad quita lo que uno hizo en la vida".

"Cuando vi el video se me cerró la garganta. Que un chico de 30 años tenga cáncer en el intestino y tiene que hacer quimioterapia... Hay que estar. Y hay que estar en el lugar de esa mamá. Vení a decirme a mí que a uno de mis hijos les pase", manifestó la actriz.

Además recordó que su "mamá tiene cáncer, tiene melanoma. ¿Qué persona que pasa una situación así o vive una situación así, o vive situaciones como las que viví porque te puedo asegurar que visité el infierno, te vas a alegrar de que otro la está pasando mal? Eso es lo más triste que tiene las redes sociales. Cuando se tocan temas jodidos, me parece que es bastante tóxico".

