La noticia fue confirmada por su sobrina nieta, la también conductora Lucia Ugarte, a través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, en las que compartió fotos de su extensa carrera.

“Que descanses en paz tía. Gracias por contagiarme tu fuerza, glamour, por inspirarme, por hacerme reina de belleza. Nunca me voy a olvidar el Año Nuevo que pasamos solas en tu piso sobre la 9 de julio brindando champagne Brindando y riéndonos de la vida. No nos sacábamos muchas fotos porque vos estabas harta de los paparazzi, pero cada tanto me dejabas robarte una”, escribió.

Nacida el 3 de abril de 1932, Raymond fue dueña de una extensa trayectoria como periodista, conductora, locutora y actriz.

A pesar de que la conductora había logrado instalarse en el imaginario popular por ser la anfitriona en los famosos concursos de Miss Argentina, especialmente en la década del `70, sus comienzos fueron como actriz y como bailarina clásica en el Teatro Colón.

Nelly Raymond 1965

En los primeros años de la década del `50, la periodista participó de los filmes "La calle junto a la luna", "La última escuadrilla" y "El muerto es un vivo".

En sus inicios también tuvo un importante paso por el teatro, especialmente en comedias y revistas, y en radioteatros.

Sin embargo, en 1956 tuvo su debut televisivo con "¡Pasa cada cosa!", junto a Tincho Zabala y Pepe Soriano, y desde entonces mantuvo un intenso nivel de actividad que se extendió hasta avanzados los años `80.

Entre sus grandes éxitos se ubican "Panorama hogareño", iniciado en 1965, "La campana de cristal", en 1969, junto a figuras como Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo y los jóvenes Julio Lagos, Leonardo Simmons y Fernando Bravo; y "Teleshow", en 1973.

También se destacó durante varios años como conductora y traductora para la televisión local de la entrega de los premios Oscar.

A partir de los primeros años de la década del `90, Raymond comenzó a alejarse de la televisión, aunque nunca faltaron homenajes para recordar su trayectoria.

Incluso, la propia periodista y conductora se encargó de escribir sus memorias en el libro "Miss Nelly for ever Raymond: una vida de película", en 2011, en una de sus últimas intervenciones públicas.