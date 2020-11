Reestrenó "Después de Nosotros", la obra de Julio Chávez

El multipremiado actor, quien también es el autor de la obra junto a Camila Mansilla, comparte escenario con Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso. La obra dirigida por Daniel Barone y producida por Adrián Suar y Nacho Laviaguerre retrata la vida de una pareja con un hijo con retraso madurativo y el planteo familiar profundo y conmovedor que surge de la pregunta '¿Quién cuidará a nuestro hijo después de nosotros?'.

A pesar de una sala reducida al 30 por ciento, dejando una capacidad de 134 personas, las ganas de volver al teatro se notaron en una noche rodeada de amigos, familiares y colegas de los artistas. Malena Sánchez, Eduardo Blanco, Azul Fernández, Fernando Dente junto a su novio Nicolás di Pace y Ricky Pashkus fueron algunas de las personalidades que se hicieron presentes.

A los espectadores al ingresar les tomaron la temperatura, colocaron alcohol en gel y los invitaron a ingresar manteniendo siempre la distancia y el tapaboca. La sala fue separada en tres sectores y se mantuvieron filas vacías y asientos intercalados para evitar la cercanía entre los invitados. Asimismo, la salida se realizó de manera controlada y por tramos para evitar nuevamente la aglomeración de gente.

"Estoy muy contento, muy agradecido. Yo quería la posibilidad de volver al trabajo, con todas las dificultades que tiene para todo el mundo hoy, pero no el impedimento de trabajar", comenzó diciendo Julio Chávez en diálogo con Popular.

Y continuó: "Yo no se no trabajar. Puedo trabajar para que el espectador lentamente vaya confiando, puedo esperar todo, lo que no sé, es no ocuparme. Así que estoy muy contento, muy contento de la función y de lo que vi que pasaba con los espectadores".

"La ficción tiene que lograr algo, tiene que lograr imponerse a la coyuntura de la realidad y que nuestra función de hoy haya logrado que yo advierta que el espectador estaba en la obra fue algo muy lindo, conmovedor", concluyó el reconocido actor.