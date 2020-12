Netflix retiró a Friends de su grilla y los fans estallaron

Friends- Confesiones en el día de acción de gracias.

La reconocida plataforma de streaming anunció en noviembre que acababa su acuerdo con la serie cómica estadounidense y que dejaría de tener sus capítulos. Con la fecha cada vez más cerca, el gigante del entretenimiento dejó un mensaje en sus redes sociales para despedir al clásico de los noventa.

https://twitter.com/NetflixLAT/status/1341790676107857922 Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 23, 2020

"Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica", fue el mensaje que escribió la plataforma en su cuenta oficial de Twitter de Latinoamérica para despedir a Friends y a otros dos programas de alta audiencia como lo son “El príncipe del rap” y “Gossip Girl”.

Es de público conocimiento que la plataforma elimina contenido de su catálogo que no le es propio y en este caso caducó el contrato que tenía con Warner Bros. Además, la intención de la productora es llevar a la serie a HBO Max.

Allí ya está confirmado el especial de reencuentro que fue pospuesto numerosas veces por la pandemia del coronavirus.

De igual forma, sus fanáticos reprocharon la decisión de Netflix dándolo a saber en las redes sociales: "Qué sentido tiene seguir teniendo Netflix si todo lo bueno lo estás empezando a quitar", "mi papá está que se da la maratoneada de su vida con Friends, de hecho estamos en el odontólogo y lo está viendo", "Hola Netflix!. Te quería informar que te voy a dar de baja porque las series que me gustan (Gossip Girl y Friends) no van a estar más, ya no me interesa tener tu servicio", fueron algunas de las respuestas.

Friends (también conocida en Latinoamérica como Amigos) es una serie de televisión estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004.