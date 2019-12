Nico Ochiatto elogió a Flor Vigna tras quedar en las semis del Bailando

Existe la enorme posibilidad que los ex novios el lunes se disputen la final y allí se tendrán que sacar chispas en la pista. Pero antes, el galán sopla las chispas en el corazón de su ex, a ver si vuelve a encender el fuego...

Por lo pronto, las seminfinales se definen entre las parejas de Flor Vigna-Facundo Mazzei y Lourdes Sánchez-Federico Bal, que hoy se miden en la primera semifinal; en tanto, mañana harán lo propio Occhiatto-Flor Jazmín Peña contra la pareja de La Princesita Karina y Emiliano Buitrago.

De manera inesperada Occhiato, siempre de muy bajo perfil, el martes en la pista confesó que su ex novia Vigna lo ayudó en el medio: "Quería un poco esto, quería conducir, pero no me animaba ni a pensarlo, ni a soñarlo, porque decía ‘¿Por dónde arranco?’. Estaba en San Justo, me juntaba a mirar tu programa con mi familia, pero ni se me pasaba por la cabeza imaginarme que yo iba a estar acá, o que en un momento iba a conducir, y mirá dónde estoy ahora... Y lo voy a decir, una de las personas que me enseñó eso es Flor".

Ese reconocimiento dejó a Vigna petrificada. Justo esta declaración surge cuando los dos apuntan a la final y se supone que ella estaría volviendo a escondidas con su coach, Matías Napp. Vigna va por el triple título de campeona de Bailando por un Sueño (ganó en 2016 junto a Peter Alfonso y reincidió en 2017) y recién al otro día pudo contestar el halago de su ex novio: "No me esperaba lo que dijo Nicolas Occhiato. Me sorprendió mucho. Me bloqueé y no entendía lo que estaba pasando. Nico es una persona muy racional, es un regalo hermoso que sentía que no podía recibir".

Vigna sintió una gran sorpresa con el agradecimiento de su ex, quien el martes se despachó en elogios: "Nosotros arrancamos juntos, en un reality en el que a mí no me iba bien, y cuando salimos de ahí yo tenía eso de querer seguir en esto. Y a veces uno no cree en uno, o no ve el potencial que puede llegar a tener. Y ella fue la persona que me hizo creer en mí".

Vigna señaló que tiene un lema de cabecera cuando se trata de trabajo e incluso también en el mundo de las relaciones: "Hay que acordarse de disfrutar los momentos porque realmente no vuelven. Son momentos que te regala la vida para estar 100% vivo". Específicamente sobre Showmatch acotó en la Am de radio CNN en el ciclo El Espectador: "Estoy muy contenta con esta semifinal. Estamos poniendo todo para que le guste al público y hacer lo mejor artísticamente".