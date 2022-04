Nicole Neumann contó porque sus hijas acompañaron a Mica Viciconte

El pasado lunes por la noche, Mica Viciconte ganó la gran final del reality de cocina y estuvo acompañada por su pareja Fabian Cubero y las hijas del ex jugador de Vélez.

Las niñas fueron consultadas por el vínculo que tienen con Mica y las respuestas fueron muy divertidas. “Es buena cuando quiere”, confesaron.

Al momento de levantar el trofeo, Viciconte se mostró feliz junto a una familia ensamblada. Si bien Nicole Neumann decidió no responder casi ninguna pregunta sobre el tema, terminó contando porqué sus hijas asistieron a la final.

La actriz dejó en claro que fue ella quien firmó “la autorización para que vayan” al programa de Masterchef Celebrity.



Cuando los periodistas le contaron los comentarios de sus hijas en relación a Mica, Nicole afirmó: “No tengo nada de qué hablar. No me parece nada, yo me guío por lo que pasa en mi casa, por lo que se habla en mi casa, por que mis hijas estén bien”.

La modelo también reveló que no vio la final del reality: “¡De verdad! Estaba trabajando, estaba en la gala del Colón y de verdad que no miro tele. No me miro ni a mí misma, imaginate que voy a mirar a otros. No sabía ni cuando salía, no tenía idea, realmente. Nunca le presto atención a esas cosas”.

La modelo cerró la ronda de preguntas con un picante comentario. “¿Ellas te manifestaron sus ganas de estar?”, le preguntaron. A los que Nicole contestó: “Tenían ganas de ver a Mery del Cerro y a un par de personas que estaban ahí para pedirles unos autógrafos y qué sé yo...”.