Nicole Neumann dura contra Mica Viciconte: "Ahora se hace la pobrecita"

“Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”, precisó Neumann en una entrevista con Karina Iavícoli.

Estas duras acusaciones surgieron efecto en Viciconte quien se quebró al aire en El show del problema, programa en donde trabaja como panelista.

“Desde ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad. A mí me hicieron mierda”, sostuvo.

Pese a ello, Nicole no tuvo piedad a la hora de volver a disparar y decidió darle un “like” al posteo de una cuenta de sus fans que publicó una captura de Mica llorando junto a un mensaje muy picante: “Ahora se hace la pobrecita la de yo no fui, cuando la nena descubre tu verdadera cara y le hizo saber a su madre cómo eras en realidad con ella, y lo obsesionada que estás con Nicole”.

Y lejos de bajarle el tono, agrega: “Estás así porque las hijas de Nicole le contaron a su madre que te la pasás googleando a Nicole, te la pasás hablando pestes de Nicole adelante de ellas ni respeto tenés #SeEstáHaciendoLaVíctima #LosNiñosNoMienten”.

Ante este nuevo embate de Nicole para con su pareja, ¿cuál será la respuesta de “Poroto” Cubero?