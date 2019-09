La modelo y panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece) señaló ante los medios que "terminó nuestro acuerdo y ahora voy por cambio de estrategia con otro abogado. Nos desvinculamos en los mejores términos". Un rato después habló la abogada en cuestión que descartó un supuesto enfrentamiento: "A mí nadie me echó. Yo decidí dar un paso al costado y el lunes lo hablamos en los mejores términos con Nicole. Lo concreto es que teníamos diferentes puntos de vista sobre la estrategia a seguir con este tema. En verdad, yo pensaba de una manera y Nicole de otra, pero mi decisión se dio de forma armónica, sin ningún conflicto".

Las diferencias irreconciliables saltaron porque Nicole Neumann elige el alto perfil mediático para dirimir asuntos con el padre de sus tres hijas (Allegra, Indiana y Sienna) y ventila hasta los detalles mínimos. La modelo está furiosa con Cubero porque él no se estaría haciendo cargo de los costos de psicólogos de las hijas ni de las actividades extracurriculares, ni respetaría el régimen de visitas durante los viajes al exterior.

"Hicimos muchas cosas con respecto a las chicas, las visitas, la cuota alimentaria y solo quedaban un par de puntos nuevos que se agregó al convenio, que eran absolutamente menores", contó quien fuera hasta ayer la letrada de Neumann. Y remató: "Insisto, nadie me echó. Me fui yo. Tengo una excelente relación con el abogado de la otra parte, y también con Nicole, pero un abogado y su cliente tienen que estar de acuerdo en la metodología y acá no pudimos llegar a un arreglo".

El nombre que suena para su reemplazo es el de Gonzalo Gamarra, ex pareja de Nazarena Vélez y ex abogado de Carmen Barbieri.