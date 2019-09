Según el relato del mediático, la dos divas más importantes de la televisión ayudan económicamente a su hermana Silvia que atraviesa una situación de crisis desde hace mucho tiempo y que, de hecho, estuvo hace pocos días en ¿Quién quiere ser millonario?. “Mirtha Legrand le manda sobres con dinero. ¡Gracias Mirtha! Ella no tiene plata, entonces les pide a Mirtha y a Susana. Y ambas la ayudan. Las dos divas máximas, les agradezco mucho", contó.

En un momento de la charla, le consultaron si ellas sabían que iba a hacer público ese gesto a lo que Guido respondió: "Es cierto y ahora lo hago público. Esto las deja muy bien paradas". Pero lejos de dejar el tema solamente en el comentario de la ayuda, Guido detalló la forma en la que Mirtha y Susana le acercan la ayuda económica a Silvia: "Es como un delivery. Viene un muchacho con una moto, pero en vez de traerte una pizza te trae un sobre con dinero".

Guido dijo que su hermana lleva un tiempo largo sin ingresos pero que no quiere trabajar. “Ella no busca, no quiere, ella quiere solo que la ayuden”, respondió. Süller había contado hace tiempo que ella quiere trabajar pero en televisión y que las cosas que le ofrecen no están a la altura de lo que busca o de lo que merece su carrera. En esa crisis económica, hace un tiempo también trascendió que tuvo que empeñar ropa de su época de vedette. Hoy se sabe que las divas, al menos, no la dejan sola.

ADEMÁS:

Andrea Rincón reveló una fantasía sexual que le gustaría cumplir

Wanda Nara se mostró totalmente desnuda y prendió fuego todo

Daniela se desmayó en Intrusos cuando hablaba de su ruptura con Milei