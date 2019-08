En Nosotros a la Mañana su compañero Gastón Marote fue directo al grano para con la modelo con la pregunta si era verdad que había recibido una propuesta de una partido político pro vida, para integrar la lista de candidatas a diputados.

"Es verdad pero por ahora la política no es algo que me atraiga", expresó Nicole, no esquivó la respuesta y agregó: "Dos partidos políticos me convocaron. En ambos casos la que más me interesó fue la propuesta sobre el incentivo por ayudar a combatir cambio ambiental y el maltrato animal".

A su vez, Nicole negó de manera tajante que una de las ofertas haya venido de su par Amalia Granata que acaba de ser elegida diputada por Santa Fé. "Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención entrar en la política. Si pudiera aportar en algo en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, la campaña Pro Vida", contó Nicole. Y detalló que las propuestas que llegaron fueron del precandidato a presidente Juan José Gómez Centurión y por el lado de la diputada del Partido Propuesta Republicana Cornelia Schmidt-Liermann, quien forma parte del interbloque Cambiemos.

Nicole, sin embargo, el martes fue muy crítica con Centurión, quien convocó a la modelo a compartir el espacio político: "¿Hay gente se proclama Pro vida y después 'felicita' un acto de violencia como sacar gente a rebencazos y el asesinato para consumo de carne de otros seres vivos. #LaIncoherencia #ElPaisQueVivimos", escribió Nicole en las redes sociales frente al tuit de Centrurión: "Felicito a los gauchos que echaron de La Rural a los rebencazos a los veganos...".

La modelo explicó que no le bajaron el pulgar por la defensa a los veganos, aunque no compartió la forma de manifestación: "La propuesta fue antes que ocurrieran los hechos conocidos en La Rural".

Desde este diario en todas las notas que la tiene como protagonista se ratifica una y otra vez que el pase de enero pasado de Cortá por Lozano (Telefé) a Nosotros a la Mañana (El Trece), siempre como panelista, fue más que fructífero para la modelo. No sorprendería que el año próximo Nicole cumpla su sueño dorado de tener un programa propio en la televisión abierta y en un horario central.