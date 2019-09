Nicole Neumann, furiosa con Pampita por defender al Poroto Cubero

Obviamente que Nicole estaba mirando, o le contaron y tras las palabras de la conductora, la rubia le dio un picante "like" a un mensaje de una seguidora que decía: "Pampita es una desfachatada para hablar como lo hace de @nikitaneumann porque lloró y habló en su programa, se olvida que ella pasó los videos de su casa. Mala gente ponerla en una situación incómoda a @gegeneumann", haciendo referencia a la escandalosa separación de Pampita y Benjamín Vicuña además de mencionar a Gege Neumann, hermana de Nicole y panelista del ciclo de Net.

Obviamente ese cruce en las redes sirvió para seguir alimentando la polémica entre ellas y el ciclo Los Angeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Nicole, a quien le consultaron por su "me gusta" contra Pampita: "No hablé con mi hermana, no vi el programa realmente para decir algo. Estoy de acuerdo con el contexto de lo que decía el tweet". Entonces, le preguntaron: "¿Te molestó que Pampita haya bancado a Cubero, que dijo que era una persona muy respetuosa, buena y que creía en él?". Y ahí Nicole sacó toda su furia afuera y respondió filosa: "Ay chicos, lo conoce hace un año. Durante años pensaba una cosa y, de golpe, cuando se separó piensa todas cosas completamente distintas. Es bastante loco, ¿no? Pero bueno...".

En la misma nota con Angel De Brito, Nicole siguió firme con su idea de que el conflicto entre ellos se dio porque fue Cubero quien le jugó sucio y con sus hijos, por eso le preguntaron por si era verdad que su ex pidió que le saque la restricción para mostrar fotos de sus hijas a cambio de firmar el permiso para viajar al exterior, y la mamá de Indiana, Allegra y Sienna aseguró: "Los dos lo pedimos entre padres. Después, en algún momento y sin información, se me revocó el permiso. Me entero el miércoles en un corte y después pasó todo lo que ya explicó mi abogada. Hay todo un convenio", contó la modelo y panelista, sin querer dar más detalles al respecto.

