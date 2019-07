Nicole Neumann iría por Pampita en el jurado del Bailando

Ayer, el periodista Ángel De Brito dio la noticia más explosiva: Nicole sería la reemplazante de Pampita, que se tomará unas breves vacaciones, en el jurado de Bailando.

ADEMÁS:

La rubia ocupará la silla de su "enemiga íntima" durante dos galas. "Pampita no va a estar por dos galas y quien la reemplaza es Nicole Neumann que se suma al jurado del Bailando", anunció de Brito.

"Que sea quien quiera la producción, yo no me meto con eso", dijo Pampita con su característica sonrisa. Y cuando le preguntaron a ella qué le parecía Nicole en el jurado, fue politicamente correcta y dijo: "Yo no opino".

Por su parte, Nicole dijo que "ella no estaba enterada aún" y cerró: "Me gustaría ser jurado".