También felicitó a Moria Casán por su hija Sofía Gala, quien recibió una buena crítica por parte de un crítico de cine. Pero Moria fue menos complaciente y le preguntó cómo manejó la situación de que su padre lo hiciera actuar en películas con Sarli: "El te hacía besar con ella y vos sabías que tu papá estaba con coca y engañaba a tu madre". Y Víctor respondió: "Era como un juego, con la Coca nos reíamos... pero ella se ponía nerviosa como yo. De ahí aprendí que nunca con el hijo hay que ser amigo, sino el padre, jamás me metí en la intimidad de mi hijo".

Por el lado de la familia de La Coca el ambiente está que arde a raíz del testamento que dejó la legendaria actriz. Sus dos hijos adoptivos, Isabelita y Martín, a menos de un mes de su fallecimiento iniciaron una batalla por los bienes de La Coca. En el ciclo Pamela a la Tarde (América), el panelista Carlos Monti, contó la feroz pelea que se desató cuando el viernes pasado los dos estaban citados para la lectura del testamento.

Pero se suspendió cuando Martín se enteró que la encargada del proceso burocrático era la abogada de la hija y no de la actriz: "A Martín le generó una serie de sospechas, intuye que habría cierta inclinación hacia su hermana en los bienes en los que Sarli puede decidir destinar el porcentaje a quien ella eligiera, y él pidió asistir con su abogado", contó Monti.

A su vez, Monti publicó un audio que le envió Martín: "Todo el proceso se paró porque, además, Isabelita me tiene bloqueado y no puedo comunicarme con ella". De la parte de Isabelita, según Monti; "Martín casi ni iba al sanatorio a ver a la madre y no se quedaba para los partes médicos".