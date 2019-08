Nicole Neumann les contestó a sus detractores en bombacha y topless

Es que la modelo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado por dos imágenes que la muestran en topless y vestida tan sólo por una bombacha.

“Creés saber todo mí, solo porque sabés de qué trabajo, ves fotos, y escuchás a gente que tampoco sabe de mí hablar y opinar de mi vida, mis elecciones, mi camino, mis aciertos y desaciertos. Creeme que no sabás ni un 50x100, por lo tanto, ¿qué es lo que juzgás?#Pensalo O mejor, disfrutá mis fotos, mis puntos de vista, mi filosofía de vida, lo que quieras y lo que comparto con amor!!!! Y cuando NO quieras, en vez de gastar tu energía y tiempo en criticar o tirar mala vibra, por qué no lo usas en construir tu propia vida?! #Copate Vas a ser más feliz, posta”, escribió Nicole en su caliente posteo.

¿Qué te parece la respuesta de Neumann a sus detractores?

