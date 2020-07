Nicole Neumann, preocupada por un video de Fabián Cubero que filmó su hija

Las alarmas de la modelo se encendienron luego de que el futbolista apareciera, bromeando, haciendo el ademán de bajarle los pantalones a su novia, Mica Viciconte, y que confirmara que quien lo registró fue la niña que ambos tienen en conmún

Nicole Neumann se mostró preocupada por la particular convivencia de su ex con Mica Viciconte, al punto de evaluar la intervención de sus abogados. "Sólo quiero defender y preservar la integridad y psiquis de las niñas. Es lo único que me importa. Por suerte estoy aprovechando para hablar mucho con ellas estando las tres en casa", declaró Nicole.