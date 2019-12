Nicole Neumann quiere hacer las paces con Poroto Cubero

"Yo no abandoné a Nicole, ella es una excelente madre y Cubero es un excelente padre. Yo soy una convencida de que tenemos que trabajar para el acuerdo , porque sino las únicas víctimas reales son los chicos", señaló Guerrero en Intrusos, pero ante al pregunta punzante de la panelista Marcela Tauro si "¿Nicole quería un acuerdo?", la abogada deslizó una respuesta intentando ser lo más cordial posible:

"Yo tampoco soy una carmelita descalza, trabajo para el acuerdo, pero si tengo que litigar, litigo, pero tengo que estar de acuerdo en todo. Si yo tengo que hacer daño, no me parece y no lo digo por el caso de Nicole, hablo en general".