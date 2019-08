Ella no mencionó al pequeño conductor, pero aseguró de sí misma que es "80x100 vegana" y sugurió "seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y soponer estupideces de mí". "Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante y al que no le gustaà ¡que la chupeeeee!".

Sus frases picantes no se quedaron allí ya que luego dijo -presumiblemente refiriéndose a De Brito- "tanta bosta hace mal".

"Soy flaca por genética y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentación es vegetariana hace 23 años y 80x100 vegana (siempre lo dije así, jamás otra cosa) hace 3 años", empezó diciendo Nicole en su posteo de Instagram.

"Tuve 3 hijas pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. ¡Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas! ¡Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera! Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día. No, no soy perfecta, ni pretendo serlo", continuó la modelo.

"Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes. No te obligo a seguirme, si no te gusta, podés seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona", agregó.

"Es mi vida, si no tenés mucho contenido y tenés que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, está OK, pero hacelo en tus redes, en tu entorno, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contenido y vida propia, ¡vas a ser más feliz!", concluyó Nicole.