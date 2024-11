Noelia Marzol estalló Instagram con una malla enteriza animal print

La bailarina lo demuestra en cada posteo que realiza en su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente la siguen dos millones y medio de fans.

Noelia se lució al borde de la pileta con un traje de baño enterizo con aberturas en la zona de los laterales. Se trata de un modelo en animal print en tonos marrones.

El modelo tiene corpiño con taza armada, con aberturas en la zona del abdomen y los laterales, bombacha cavada de tiro alto y cinto incluido que se anuda en forma de moño. Tiene espalda descubierta y el estampado es de leopardo.

La cosa no quedó ahí y sumó el accesorio que no puede faltar en ningún look de verano: un par de lentes de sol XXL con vidrio amarronado y marco negro.

Noelia Marzol se lanzó como productora de su propia obra

Tras destacarse en el Bailando 2023, la talentosa bailarina Noelia Marzol se animó a producir su propio espectáculo junto a dos profesionales de la danza: su compañero Jony Lazarte, con quien hizo los trucos más espectaculares en sus coreografías, y con Lourdes Sánchez.

Esta vez, Noelia se pondrá en el rol de productora teatral con un show que la tendrá además como cabeza de compañía en el teatro Politeama, junto a un elenco de figuras y artistas talentosos. “Bloody Tango” es un espectáculo con el cual Marzol viene soñando hace años y trabajando hace varios meses con mucho empeño, tiene que ver con la pasión, la entrega, el amor todo unido entre la danza y la música, el tango tradicional y moderno.

El elenco está integrado por Lourdes Sanchez y Jony Lazarte, Juan Pablo Livrano, Luciana Francheli, Federico Paleo, Camila Pina, Iván Vivas, Delfina Rivas, Ulises García y la cantante Ana Devin, dirigidos por Maria Laura Catallini, conocida como “La Catta”.

“Estoy muy ansiosa por estrenar, tenemos un elenco increíble y la idea es que la gente disfrute de ver bailar tango y sé que serán noches inolvidables. En lo personal, me fascina bailar tango y siento que producir un show moderno desde la puesta, la música, el vestuario con bailarines jóvenes, campeones mundiales súper talentosos al igual que Ana Devin, quien es la cantante, es una oportunidad para seguir contagiando entre las nuevas generaciones la pasión y el amor por el tango. También me gustaría llegar con ese show a distintas partes del mundo así que es mi idea que vaya creciendo y que todos lo puedan disfrutar”, aseguró Marzol.