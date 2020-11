Noelia Marzol con miedos sobre su embarazo

"Muy felices de contarles, o confirmarles, que estamos esperando nuestro primer hijx. Gracias a todos por los mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia. @ramiroarias13 bancandome en mis mil actividades ya nos acomodaremos ! Gracias @nicolasriedel x esta foto mientras grabamos @millennialsnet"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok)

De todas maneras, la actriz que reparte su tiempo entre las funciones y ensayos de "Sex Virtual" y "Auto sex" junto a las grabaciones de la serie "Millennials", mostró su descontento por la filtración de la noticia. "Estamos muy contentos con Ramiro. Lamentablemente se filtró la noticia hace unos días pero no era mi intención con hacerlo público hasta cumplir los tres meses. Estoy de dos meses y medio", expresó.

Por su parte, su pareja Ramiro Arias, quien hace unos meses le propuso casamiento, publicó en su Instagram un video de la ecografía donde se pueden escuchar los latidos del bebé en camino. "Esa risita, es todo lo que está bien! @noeliamarzolok esta re alterado clavo!", fueron las palabras que acompañaron al emotivo video.

noelia marzol.mp4

La modelo contó al ciclo radial "Esto no es Hollywood" como atraviesa su embarazo. "Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de convencer a mi novio. Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo... Pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami”, dijo.

Pero, aseguró que no todo es color de rosas y que hay algo que la tiene muy preocupada y que le quita el sueño. "Estoy con miedos. Miedo a morirme en el parto o a que no salga. Cosas raras. Rami se pone la diez y me levanta el ánimo”, expresó.