Noelia Marzol subió la apuesta ante Yanina Latorre

En ese sentido, la bailarina lanzó: "Yanina decí lo que quieras. La verdad no me calienta. Pero maltratadora, que contesto mal o que trato mal a mis compañeros, no. Eso no es real y es una acusación muy fea. No proyectes en mí".

"Habría que preguntar en la sala de maquillaje si yo tengo algún tipo de exigencia… No creo que te estén informando bien. Y ser mamá es mi prioridad siempre, pero sigo trabajando. No te metas con mi trabajo ni con mi familia. No hay lugar para que opines ahí", indicó.

Y concluyó remarcando que "de todas maneras, sos tan poco empática a que me favorece que hables mierda. La gente sólo me apoya para llevarte la contra. Gracias". Lejos de terminar la discusión, Yanina también le respondió en Twitter y sentenció: "no me metí con tu familia. No digas pavadas. ¿Ok? Conmigo no".