"Nunca sean intensos": la polémica entre Nati Jota e Ivana Nadal

nati jota y bruno siri.jpg

Aunque no eran grandes amigas, la situación sorprendió a Nati Jota, ya que explicó que ella seguía transitando la ruptura. Mediante sus redes sociales, la influencer manifestó varias veces su dolor por lo sucedido, pero ya hace tiempo que no decía nada nuevo sobre el asunto. Hoy, sin embargo, sorprendió con un polémico tweet.

“Una vez guardé a un pibe como "amor" en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. Y saben? Después fuimos novios. AWWWWWW. Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal NO SEAN INTENSOS NUNCA NO SIRVE NO ES POR AHI. JAAAAAAAAAAAA”, escribió la periodista en la red social del pajarito.

El episodio escandalizó a todos sus seguidores y a miles de personas más. El tuit sobre los comienzos de su noviazgo no tardó en viralizarse y, en cuestión de minutos, superó los 30 mil “me gusta”, fue reproducido más de dos mil veces y el nombre de la periodista se convirtió en trending topic.

Por ahora, Bruno Siri e Ivana Nada no comentaron nada, pero alcanza con ver sus redes sociales para notar que no temen en absoluto seguir publicando imágenes y videos juntos.