Oscar 2025: los grandes olvidados de la ceremonia

Si bien es muy difícil recordar a todos, durante la 97ª entrega de los Premios Oscar que se realizó desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el reconocimiento a los miembros de la industria del cine omitió a una figura central de la cinematografía europea como la del francés Alain Delon, fallecido el 18 de agosto de 2024.

El actor Morgan Freeman fue el encargado de presentar el emotivo vídeo y de homenajear en vivo a su amigo Gene Hackman -ganador de dos Oscars por "Contacto en Francia" y "Los imperdonables"- a quien encontraron muerto junto a su esposa el pasado 27 febrero.

Freeman trabajó junto Hackman en la película de 1992 "Los imperdonables", dirigida por Clint Easwood, y sobre el escenario recordó que el actor solía decir "No pienso en el legado, solo espero que la gente me recuerde como alguien que intentó hacer un buen trabajo" por lo que agregó "Así que creo que hablo por todos cuando digo: Gene serás recordado por eso y por mucho más. Descansa en paz amigo mío", dando comienzo al In Memoriam"

Michelle Trachtenberg, Shannen Doherty y Tony Todd, entre los olvidados en el "In Memoriam" de los Oscars 2025

Entre las ausencias más comentadas en las redes sociales figuran de la actriz Michelle Trachtenberg, conocida por su trabajo en "Buffy, cazavampiros" y "Gossip Girl", fallecida el 26 de febrero, cinco días antes de la celebración de la ceremonia.

Tampoco hubo imágenes de Tony Todd, famoso por su papel en "Candyman" y "Destino final", ni de Shannen Doherty, recordada por su papel en "Heathers" y en las series "Beverly Hills, 90210" y 'Embrujadas'.