Premios Oscar: todos los ganadores

Puntualmentea a las 21, comenzó la transmisión del evento con la interpretación de las canciones "Somewhere over the rainbow", por Ariana Grande,"Home", por Cynthia Erivo y luego juntas -con la Master Chorale- recrearon "Defying Gravity" de la película "Wicked".

image.png

A continuación, luego de un breve video introductorio, en donde parodió al filme "La Sustancia" -con Demi Moore- hizo su aparición el encargado de conducir la ceremonia -por primera vez-, el comediante y presentador norteamericano Conan O’Brien -quien visitara nuestro país en noviembre de 2023-.

KEp7efubGztAKYeu.mp4

Todos los ganadores

Mejor película: “Anora”

Mejor dirección: Sean Baker, “Anora”

Mejor actriz: Mikey Madison, “Anora”

Mejor actor: Adrien Brody, “The Brutalist”

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, “A Real Pain”

Mejor guión original: "Anora”, Sean Baker

Mejor guión adaptado: “Conclave”, Peter Straughan

Mejor fotografía: “The Brutalist”, Lol Crawley

Mejor montaje: “Anora”, Sean Baker

Mejor diseño de producción: Wicked

Mejor vestuario: “Wicked” – Paul Tazewell

Mejor maquillaje y peluquería: “The Substance”

Mejores efectos visuales: "Duna: Parte Dos”

Mejores sonido: "Duna: Parte Dos”

Mejor banda sonora original: “The Brutalist”, Daniel Blumberg

Mejor canción original: “El Mal”, “Emilia Pérez”

Mejor película de animación: “Flow”

Mejor película internacional: “I’m Still Here” (Brasil)

Mejor documental: “No Other Land”

Mejor cortometraje de ficción: “I’m Not a Robot”

Mejor cortometraje de animación: “In the Shadow of the Cypress”

Mejor cortometraje documental: “The Only Girl in the Orchestra”

Embed

La ceremonia

Actor de reparto

El primer premio de la noche fue para Kieran Culin como Mejor Actor de Reparto por la película "Un dolor Real" ("A Real Pain") y superó a Yura Borisov -“Anora”-, Edward Norton -“A Complete Unknown”-, Guy Pearce -“The Bruta”- y Jeremy Strong, - “The Apprentice"-.

AP25062021852913.jpg

Mejor película de animación

El premio Oscar a la Mejor Película de Animación fue para “Flow”, del director letón Gints Zilbalodis, también fue ganadora de un Globo de Oro. Estaba nominada junto a "Intendamente 2" “, “Memoir of a Snail", “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” y “The Wild Robot”.

image.png

Mejor cortometraje animado

El mejor cortometraje animado resultó "In the Shadow of the Cypress", de Shirin Sohani y Hossein Molayemi, que superó a “Beautiful Men”, “Magic Candies”, “Wander to Wonder” y “Yuck!”

Mejor Diseño de Vesturario

El Oscar al Mejor Diseño de Vesturario correspondió a Paul Tazewell por el filme "Wicked". Sus competidores en el rubro eran Arianne Phillips -“A Complete Unknown”-, Lisy Christl -“Conclave”-, David Crossman and Janty Yates -“Gladiator II”- y Linda Muir -“Nosferatu”-.

image.png

Mejor guión original

El filme ganador del Oscar como Mejor Guión Original fue “Anora” de Sean Baker, que superó a “The Brutalist” de Brady Corbet y Mona Fastvold, “Un dolor real” de Jesse Eisenberg, “September 5″ de Tim Fehlbaum y Moritz Binder y “La Substancia” de Coralie Fargeat

image.png Anora

Mejor guión adaptado

En el rubro Mejor Guión Adaptado el filme ganador resultó “Conclave” de Peter Straughan, que superó a “Un Completo Desconocido” de Jay Cocks and James Mangold, “Emilia Pérez” de Jacques Audiard, Thomas Bidegain y Nicolas Livecchi, “Nickel Boys” de Joslyn Barnes y RaMell Ross y a “Sing Sing” de Clint Bentley y Greg Kwedar.

image.png

Mejor maquillaje y peluquería

"La Sustancia" la película dirigida por Coralie Fargeat con Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid ganó el Oscar por Mejor Maquillaje y Peinado. Sus competidores eran “A Different Man”, “Emilia Pérez”, “Nosferatu” y “Wicked”.

image.png Demi Moore, protagonista de "La Sustancia"

Mejor Edición

Sean Baker se llevó el premio a la Mejor Edición por su trabajo en la película "Anora" -de la cual también es el director. “Realmente valoro el reconocimiento por eso, si vieran todo lo que filmamos yo salvé toda esta película” expresó al recibir el Oscar. Los otros ternados fueron Dávid Jancsó por “The Brutalist”, Nick Emerson por “Conclave”, Juliette Welfling por “Emilia Pérez” y Myron Kerstein por “Wicked”.

image.png Sean Baker y el Oscar por su trabajo en la película "Anora"

Mejor actriz de reparto

image.png

Zoe Saldaña fue la ganadora del Oscar en el rubro Mejor Actriz Secundaria, por su papel en la película "Emilia Pérez". Competía con Mónica Barbaro por “Un completo desconocido”, Ariana Grande por “Wicked”, Felicity Jones por “The Brutalist” e Isabella Rossellini por “Conclave”.

Mejor Diseño de Producción

El filme "Wicked" se llevó su segundo premio de la noche al obtener el Oscar al Mejor Diseño de Producción, superando a las películas “The Brutalis”, “Conclave” “Dune: Parte Dos” y “Nosferatu”

image.png

Mejor Canción Original

Todos los presentes en el Dolby Theatre ovacionaron a Mick Jagger, de Los Rolling Stones, que fue que comunicó el ganador del Oscar a Mejor Canción Original fue para el tema “El Mal” del filme "Emilia Pérez" que superó a “The Journey” de “The Six Triple Eight”, “Like A Bird” de “Sing Sing”, “Mi Camino” de “Emilia Pérez” y “Never Too Late” de “Elton John: Never Too Late”

Embed

Mejor Cortometraje Documental

El premio al Mejor Cortometraje Documental del año para la Academia correspondió a "La única mujer de la orquesta" de Molly O’Brien y Lisa Remington, que superó a los nominados "Death by Numbers”, “I Am Ready, Warden”, “Incident” e “Instruments of a Beating Heart”.

Mejor Largometraje Documental

En el rubro de Mejor Documental, el premio Oscar fue para la coproducción Palestina-Noruega "No Other Land", que superó a “Black Box Diaries”, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat” y “Sugarcane”.

Embed

Mejor sonido

Gareth John, Richard King y Ron Bartlett (Doug Hemphill no pudo asistir) se llevaron el Oscar a Mejor Sonido por su trabajo en la película "Duna: Parte Dos". Superaron al trabajo de sus colegas en los filmes “un Completo Desconocido”, “Emilia Pérez”, “Wicked” y “The Wild Robot”.

image.png

Mejores efectos visuales

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer se llevaron el Oscar a los Mejores Efectos Visuales por su trabajo en la película "Duna: Parte Dos". Los otros nominados eran “Alien: Romulus”, “Better Man”, “Kingdom of the Planet of the Apes” y “Wicked”.

Embed

Mejor cortometraje

Victoria Warmerdam se llevó el Oscar al Mejor Cortometraje al dirigir el fime holandés "I´m not a robbot" y superar a “The Last Ranger”, "A Lien”, “Anuja” y “The Man Who Could Not Remain Silent”.

Embed

Mejor fotografía

El Oscar a la Mejor Fotografía lo obtuvo Lol Crawley por su trabajo en la película "The Brutalist". Dentro del mismo rubro estaban Greig Fraser por “Duna: Parte dos”, Paul Guilhaume por “Emilia Pérez”, Ed Lachman por “Maria” y Jarin Blaschke por “Nosferatu”.

image.png

Mejor Película Internacional

En el esperado rubro Mejor Película Internacional, el Oscar fue para el filme "Im Still Here" del brasileño Walter Salles, que desde escenario expresó “Me siento muy honrado de recibir esto. Esto va para una mujer que después de una pérdida durante un régimen autoritario decidió no doblarse y resistir, Eunice Paiva, esto es para ella”. Las otras películas nominadas eran la dinamarquesa “The Girl with the Needle”, la francesa “Emilia Pérez”, la alemana “The Seed of the Sacred Fig” y la letona “Flow”.

image.png

Mejor Actor

El norteamericano Adrien Brody ganó el premio al Mejor Actor por su papel en la película "The Brutalist", en 2003 había obtenido el mismo premio por su rol en "El pianista". Superó a Timothée Chalamet por “Un Completo Desconocido”, Colman Domingo por “Sing Sing”, Ralph Fiennes por “Conclave” y a Sebastian Stan por “The Apprentice”.

image.png

Mejor Director

El esperado premio Oscar al Mejor Director fue para el cineasta independiente Sean Baker por su filme “Anora”. En estre rubro, el norteamericano le ganó a Brady Corbet por “The Brutalist”, James Mangold, “Un Completo Desconocido”, Jacques Audiard por “Emilia Pérez” y a Coralie Fargeat por “The Substance”.

image.png

Mejor Actriz

Emma Stone fue la encargada de anunciar Mikey Madison como la ganadora del Oscar a Mejor Actriz. Mikey tambien obtuvo el premio BAFTA competía con Cynthia Erivo por “Wicked”, Karla Sofía Gascón por “Emilia Pérez”, Demi Moore por “The Substance” y Fernanda Torres por “I’m Still Here”.

image.png

Mejor Película

Meg Ryan y Billy Cristal fueron los encargados de dar a conocer el último premio de la noche, el Oscar a Mejor Película fue para "Anora" -se llevó 4 premios en total- el filme del cineasta independiente Sean Baker.

image.png

Competía con “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Duna: Parte Dos”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance” y “Wicked”.