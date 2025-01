Oscar: la película "Emilia Pérez" recibe 13 nominaciones

"Emilia Pérez", de Jacques Audiard, hablada en español y filmada en Francia, consiguió 13 nominaciones, incluidas "Mejor película" y "Mejor actriz" para Karla Sofía Gascón, convirtiéndola en la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar. La película también obtuvo nominaciones para dirección, guion original, dos de sus canciones y para Zoe Saldaña.

Embed

A pesar de su peso en la industria del cine, Netflix, nunca ganó el premio de "Mejor película". Muchos de sus principales contendientes acumularon un gran número de nominaciones, incluyendo "Mank", "The Irishman" ("El irlandés") y "Roma", pero solo obtuvieron pocos trofeos.

Sin embargo, "Emilia Pérez" puede ser la mejor oportunidad de lña plataforma hasta ahora. Se convirtió en la película en lengua no inglesa más nominada de la historia, superando a "Roma" de Alfonso Cuarón, que obtuvo 10 nominaciones. Solo tres películas - "All About Eve" ("La malvada"), "Titanic" y "La La Land" - han obtenido más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia.

Otra película de habla no inglesa que se destacó fue "Ainda Estou Aquí" ("Aún estoy aquí"). El filme brasileño de Walter Salles sobre la familia de un político desaparecido durante la dictadura militar, fue nominado a "mejor película, largometraje internacional" y tuvo una mención para su protagonista Fernanda Torres como "mejor actriz".

Wicked

El musical, "Wicked", la exitosa adaptación del musical de Broadway, obtuvo casi la misma cantidad de nominaciones. La fastuosa producción inspirada en "El mago de Oz" de Jon M. Chu obtuvo 10 nominaciones, incluidas las de mejor película y actuación para sus estrellas Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Embed

El brutalista

"The Brutalist" ("El brutalista"), la épica de la posguerra filmada en VistaVision de Brady Corbet, también se llevó un impresionante total de 10 nominaciones, incluyendo "mejor película", "mejor director" y nominaciones para el actor Adrien Brody, Guy Pearce y Felicity Jones.

Embed

Las más nominadas

En una carrera por el Oscar con varios competidores, las seis películas más nominadas - "Emilia Pérez", "Wicked", "The Brutalist", "Anora" (con seis nominaciones) "Conclave" (con ocho nominaciones) y "A Complete Unknown" (ocho nominaciones) - cumplieron con las expectativas. Las mayores sorpresas fueron "Ainda Estou Aquí", y "Nickel Boys" de RaMell Ross, un drama filmado desde la perspectiva de sus protagonistas que había sido pasado por alto por muchos gremios en votaciones anteriores.

Esos nominados probablemente desplazaron a algunas posibilidades de mejor película en "Sing Sing", "September 5" y "A Real Pain" ("Un dolor real"), aunque esas películas obtuvieron nominaciones en otras categorías.

Una de las películas más audaces de 2024, "The Apprentice" ("El Aprendiz") logró sorprendentemente un par de nominaciones, para Sebastian Stan y Jeremy Strong. La película dramatiza los años formativos del presidente Donald Trump en el sector inmobiliario de Nueva York bajo la tutela del abogado Roy Cohn. Trump ha llamado a los involucrados con la película "escoria humana".

"Mejor actor" y "Mejor actriz"

En la categoría de mejor actor, donde fueron nominados Stan y Brody, los otros nominados fueron Timothée Chalamet ("A Complete Unknown"), Colman Domingo ("Sing Sing") y Ralph Fiennes ("Conclave"). Notablemente ausente quedó Daniel Craig, aclamado por su actuación muy poco James Bond en "Queer".

Mejor actriz, una categoría que Demi Moore parecía tener asegurada por su impresionante actuación "The Substance", tuvo también nominaciones para Moore, Gascón, Torres, Erivo y la estrella de "Anora", Mikey Madison. La que quizá es la categoría más competitive del año dejó fuera a Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Nicole Kidman ("Babygirl") and Angelina Jolie ("Maria").

En la categoría de dirección, la cineasta de "The Substance" Coralie Fargeat logró entrar en el grupo de otro modo todo masculino integrado por Sean Baker ("Anora"), Corbet, Audiard y James Mangold ("A Complete Unknown"). La mayoría esperaba que Edward Berger fuera nominado por dirigir el thriller papal "Conclave".

El drama de los incendios forestales

"Este ha sido sin duda un momento difícil para Los Ángeles, donde muchos miembros de nuestra comunidad cinematográfica trabajan y viven. Pero las últimas semanas han demostrado lo que ya sabemos que es cierto: nuestra industria cinematográfica y Los Ángeles son resilientes, y durante casi un siglo, los Oscar nos han unido para celebrar nuestra comunidad cinematográfica global," dijo Janet Yang, presidenta de la academia, antes de que se anunciaran los nominados.

Las nominaciones originalmente estaban planeadas para el 17 de enero. Pero después de que los incendios forestales comenzaran a arder a través de Pacific Palisades, Altadena y otras áreas alrededor de Los Ángeles el 7 de enero, dejando niveles históricos de destrucción, la academia extendió su ventana de votación y pospuso dos veces el anuncio de las nominaciones.