Oscars 2021: La moda mostró brillo, glamour y audacia

Por primera vez en los 93 años de los Óscar, dos directoras competirán por el premio a la mejor dirección, Chloé Zhao y Emerald Fennell que escogió un vestido de gasa con distintos tonos verdes y pinceladas rosas. Otra de las madrugadoras fue Glenn Close, que opta a la estatuilla dorada por "Hillbily Elegy". Se decantó por un modelo azul añil de Armani Privé, compuesto por pantalón pitillo y camisola con pedrería y guantes a juego.

Más discreta la veterana Yuhjung Youn, también nominada a la mejor actriz de reparto por "Minari", con un vestido minimalista negro con cuello a la caja. En cuanto al vestir masculino, Colman Domingo llamó la atención con una esmoquin fucsia de Versace y el actor Lakeith Stanfield, nominado a mejor actor de reparto por "Judas and the Black Messiah" se atrevió con un mono de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello.

El actor más joven de esta edición, Alan S.Kim, con traje de chaqueta, pantalón corto y medias hasta la rodilla, posó divertido ante los medios. Leslie Odom Jr., nominado al premio de la Academia como mejor Actor de Reparto por su actuación en "One Night in Miami". Leslie vistió un traje Brioni, joyas Cartier y un reloj Omega junto a Nicolette Robinson. Colman Domingo llamó la atención con una esmoquin fucsia de Versace y el actor Lakeith Stanfield, nominado a mejor actor de reparto por "Judas and the Black Messiah" se atrevió con un mono de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello.

Estampado de gasa, con volantes y bordados de Gucci fue la selección de la británica Emerald Fennell, nominada como mejor directora por "Promising Young Woman" y Thomas Vinterberg y su mujer Helene Reingaard Neumann, el director nominado a mejor película internacional por "Otra ronda". Impecable traje blanco él y ella con un celeste intenso, sonrieron para las fotos.