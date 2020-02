Osvaldo Laport: "Fuimos una falsa sociedad machista"

Profundamente comprometido con el tesón del trabajo y la sociedad en la que le toca lidiar, este actor junto a colegas de la talla de Pepe Soriano (por cuestiones de salud hace unos días reemplazado por Matías Scarvaci), Víctor Laplace y Hugo Arana, se inserta en una tierna historia sobre cuatro hombres, amigos desde la juventud, atravesados por la pasión, el amor y el desamor. Allí son los hombres los que lloran por la pérdida del amor de una mujer y no viceversa como siempre se ha retratado.

"Históricamente se ha mentido con la sociedad machista. Fuimos una sociedad falsa machista", expresa aludiendo a la galardonada Rotos de Amor que explora sobre el universo masculino en su fragilidad, y vulnerabilidad.

"Los que pertenecemos a otras generaciones y estamos enquistados en esa hipocresía del falso machismo todavía debemos reacomodarnos. Si la sociedad hubiera sido de antemano así la vida hubiera sido mucho mejor. Yo tengo otro tipo de pensamiento", describe en una temporada "a la distancia" de su familia puesto que, a su vez, dirige en Mar del Plata Burlesque Baires Show en la que participan su mujer Viviana Sáez y su hija Jazmín. No resulta común exponer al hombre "roto" ante un otro entre tantas féminas que histórica e incansablemente son las destinadas a relatar sus desgarros en el centro de las ficciones. Aún en tiempos de serios replanteos y cambios, parece tabú.

"Por supuesto que yo también he sido protagonista de historias que me hicieron llorar, me hicieron doler y también me hicieron crecer. Por eso también disfruto tanto de esto", reconoce Osvaldo quién pese a su consolidado matrimonio alguna vez supo tener el corazón partido.

"Es como la relación de estos cuatro amigos arriba del escenario. Si no existiese una relación con estos cuatro colegas entendiendo que son artistas de trayectoria como el emblemático Pepe Soriano y los queridos Víctor y Hugo no hubiésemos tenido esta factura final", explica al tiempo que ironiza sobre el resumen que plantea AADET - Asociación Argentina De Empresarios Teatrales.

"También estoy sorprendido por estar en ese famoso podio de cinco primeros. Es muy gracioso y muy curioso porque las otras temporadas que tuvimos dos funciones a sala estallada nunca estuvimos. Y ahora que todos remamos el dulce de leche donde obviamente no hacemos dos funciones a sala estallada sí", dice con gracia.

"Me da mucha alegría que pase esto con la obra. La gente no quiere ver sólo espectáculos de temporada. Toda mi carrera la he hecho respetando al público. Así sea la novela para las 3 de la tarde, 6 de la tarde, las 18, u horario prime time 21 horas. Por respeto al público y por respeto a mí mismo", destaca quien se inmortalizó en novelas como Cosecharás tu Siembra, Más allá del Horizonte, Campeones de la Vida, Franco Buenaventura, el Profe, Soy Gitano y 100 días para Enamorarse, entre otras.

Para Laport, que se lo percibe aliviado tras un difícil año en donde se birló su característico bajo perfil para exponerlo en un revuelo mediático al que él nunca accedió, también es una temporada atípica. Permanece haciendo punta en Villa Carlos Paz desde el escenario de Rotos de Amor, mientras Viviana Sáez y Jazmín Laport, realizan lo propio dentro de Burlesque Baires Show en el Teatro Provincial de Mar Del Plata (ver aparte).

"He sido víctima de almas oscuras"

Con Rotos de Amor, la misma pieza que ya recaló en Buenos Aires (con algunos cambios en el elenco) e inició luego gira por el interior del país, es donde precisamente se desató la polémica. Por primera vez en sus largos años de carrera, su nombre se veía envuelto en un escándalo y Osvaldo Laport era denunciado por parte de la dueña de un restaurante en San Luis debido a supuesto episodio violento. "He sido víctima de almas oscuras", advierte este artista colocando el foco en el accionar de ciertos periodistas.

"Fue muy lamentable que algunos periodistas por un punto de rating o vender una revista más maten a su propia madre y siguen enquistados en esa manera de hacer prensa. Fue un episodio muy brutal por parte de esas almas oscuras, pero fue mucho más brutal la prensa.

La brutalidad de esas almas oscuras de ese lugar se puede hasta aceptar. Hubo otro intento de trampa al que yo no accedí y como no caí en esa trampa hicieron la otra", comenta visiblemente afectado el embajador de buena voluntad del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

En ese momento elegiste no hablar pese al acoso de los medios y las acusaciones. ¿Cómo soportaste la difamación y el hostigamiento sin responder? ¿En qué te refugiaste?

-Ya algún día voy a hablar. Pero lo que más dolor me dio fue la brutalidad de aquella prensa. Saben mis antecedentes muy bien. Ojalá hubiese tenido tanta convocatoria para hacer entrevistas cuando vuelvo de mis viajes humanitarios. Hay un sector de la prensa que son hurracas y no periodistas. Yo elijo no hablar porque no les quería dar de comer a hurracas lastimadas. Fue un año intenso de trabajo y actividades y me resguardé en eso. Vengo de cuna, vengo de principios, vengo de laburo, vengo de raíces. Esas son mis armas de defensa: la honestidad. Hace 20 años que estoy trabajando con Acnur donde viajo por el mundo visitando crueldades humanitarias como las llamo. Sé de lo que estoy hablando, de la verdadera violencia de género y de las personas que son víctimas de ultraje.

¿En qué quedó la causa hoy Osvaldo? ¿Iniciarás una contrademanda?

-El fiscal desestimó todo. Simplemente les deseo que tengan un buen año. Obviamente me hicieron un gran daño, pero las caretas se cayeron enseguida porque no hay nada.

"Darthés es mi amigo y charlo con él"

"Darthés y Rago son mis amigos. Son dos amigos, dos queridos colegas", se sincera Osvaldo cuando se lo interroga sobre lo que le generan sus cuestionados ex compañeros de tira.

Con la salvedad de que lo que se le acusa a Pablo Rago es un hecho no acaecido contra una menor como en el caso de Juan Darthés con Thelma Fardín. "Claro que he tenido charlas y contacto con él en el exilio", confiesa este intérprete sobre su vínculo con el ex protagonista de Patito Feo.

"También me he encontrado y conocido a Thelma y me pareció una mujer encantadora, pero es un tema tan delicado que no puedo opinar. Lo que puedo ser es honesto y decir que son colegas y amigos. Como puedo decir que conocí a Thelma cuando fui a Mar del Plata a poner Burlesque y me pareció un encanto. Ahí está mi honestidad. Pero también mi respeto hacia ella y a ellos", detalla sin querer banalizarse en una opinión ni fijar postura.

"Si entro en esta sociedad opinóloga no debo meterme ahí. No puedo opinar de algo que no vi. Sí deben aceptar mi honestidad al decir que son amigos. No puedo ponerme ni de un lado ni de otro porque sería ser uno más de esta sociedad que lamentablemente está confrontada y con una grieta no sólo en la política sino en la historia de la humanidad, racial, religiosa, deportiva...", concluye con sabiduría.

¿Jazmín Laport se une al Bailando?

Para esta temporada Marcelo Tinelli y sus productores están preparando un Bailando por un Sueño renovado en cuanto a los nombres de las parejas que ocupen la pista. Naturalmente seguirán los campeones de 2019 Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña pero la lista de convocados muestra intenciones de presentar nuevos personajes. Están casi confirmados o en tratativas serias Malena Guinzburg, Mariana Genesio (Pequeña Victoria), Leticia Siciliani, Georgina Barbarossa, Thelma Fardín, Trillizas de Oro o el nieto de Carlos Monzón Agustín. Además, hay interés en sumar a Gianinna Maradona. En ese marco, no es descabellado que el show de El Trece piense en Jazmín, la hija de Osvaldo Laport. En diálogo con Primicas Ya el actor dijo: "Me gustaría que esté. Cuando yo tomé la decisión hace ya unos años y cuasi empujada por ella, lo hice porque entendí que para el actor no deja de ser un semillero para aprender y sumar, yo no había hecho comedia musical, había cumplido 60 años y no me quería perder la oportunidad para decir qué me pasa con el baile. Después de ahí me llamaron para trabajar con Flavio Mendoza en Shiddarta y poder desarrollarme, si bien mi personaje no bailaba, en un espectáculo de esa categoría".

Osvaldo agregó: "Traté de inculcarle que se preparare y ella lo hizo en todas las disciplinas, canto, baile y actuación para que sea una artista integral y para que cuando surja una posibilidad no digan que está ahí porque es la hija de... que sea por su talento".

Laport además de hacer teatro en Carlos Paz, dirigue el espectáculo Burlesque Baires Show en el que trabajan su mujer Viviana Sáez y su hija. En declaraciones a Diario Popular expresó que "somos una familia de artistas". Y añadió: "Es una experiencia maravillosa que estamos viviendo por primera vez. Separados pero felices. No deja de ser una posibilidad de crecimiento", señala este artista sobre la propuesta que, momentáneamente, los aleja este verano. "Es una idea mía que se vino gestando con la familia. Es un espectáculo de inclusión netamente", garantiza Osvaldo, encargado de la dirección General de la puesta que reúne además a Rodolfo Ranni, Fabián Gianola y La Queen.