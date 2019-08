Osvaldo Laport salió al cruce de las denuncias en su contra

El actor tuvo una actitud muy firme, sin llegar a pelearse con la conductora Pamela David en América por dar pantalla, según su criterio, a gente que quiere fama a costa de la honorabilidad: "Yo tengo una trayectoria en el medio, me sentí completamente desprotegido frente a una denuncia por ‘violencia de género’. Me siento convulsionado y triste por cómo sucedieron los hechos. Es una de brutalidad insoportable. Publicaron hechos sin investigar ni revisar antecedentes".

La conductora reaccionó y le aclaró al protagonista de la obra Rotos de Amor (pieza que sale de gira por el interior del país con Pepe Soriano, Víctor Laplace y Matías Scarvarci): "Nosotros ante la existencia de una denuncia le damos cobertura al hecho". A lo que Laport le volvió a salir al cruce: "Pero dijeron que era por ‘violencia de género’ y eso no dice la denuncia que por otra parte no se ratifició todavía. En medio de semejante lío nos fuimos y, es verdad, no se pagó la consumisión".

Mientras David quería ir al fondo de la denuncia de Alejandra Camargo, quien en palabras de Osvaldo Laport, "ella se acercó a mí de manera violenta y a los gritos, cuando quise hablar y calmar las cosas se acercó su marido y le preguntó si yo le había faltado el respeto y como contestó de manera afirmativa, me pegó".

Luego, en el relato, Laport acusó a Pamela David de lanzar "versiones sin cotejarlas. Dijeron 17 veces que fui al baño y nunca conocí el baño de ese lugar, además yo no soy de ir al baño en lugares públicos. Hay tantas contradicciones y tanta malicia".

En el confuso episodio Laport y sus compañeros de elenco, incluso productores y asistentes, se fueron del lugar sin pagar. A su vez destacó la conducta desleal de la dueña del restaurante porque "ella en medio de la velada trajo a un fotógrafo profesional. Hicimos las fotos y después abrió el local para que todos los que quieran que se saquen fotos conmigo. Esto no se hace sin previo aviso".

Pamela David quería profundizar más en el asunto y el galán maduro le puso el límite, ya que ahora el tema sigue por los carriles judiciales. Todo indica que entre los abogados de ambas partes, del actor y de los dueños del restaurante, no habría habido acuerdo y el tema lejos de aplacarse, se subió la apuesta en la justicia por lo que un pequeño incidente ya se transformó en una causa judicial.

"Partamos de la base, no hay ninguna denuncia por violencia de género porque no existió. No existió. Obviamente, estoy a disposición de la Justicia, no solamente para aclarar esto sino para accionar contra estas personas y las que han atentado con mi patrimonio personal. Con patrimonio estoy hablando como hombre, individuo y artista".

Antes que Pamela a la Tarde, Laport había brindado un móvil para el programa Intrusos (América, a las 13) ahora en gira Villa General Belgrano (Córdoba): "No quiero hablar. Por mi filosofía de vida no puedo enfrentarme con almas tan brutales. Sí agradezco que estés acá, pero no voy a profundizar en el tema", le dijo al movilero.

El testimonio de integrantes del elenco de la obra

En el ciclo Intrusos (América) sobre el caso Laport fueron a dar testimonio de lo ocurrido en un bar de San Luis, dos integrantes del elenco de la obra: el actor Matías Scarvarci y el productor de la pieza, Teo Favergiotti, quienes muy azorados no podían creer ni la denuncia ni lo que habían vivido la noche en cuestión, donde Laport fue acusado de "violencia de género".

"La dueña del restaurante, ya desquiciada se acercó muy mal a Laport, lo insultó y le faltó el respeto. En ese momento vino su marido con un custodio del lugar y le preguntó a su esposa (Alejandra Camargo) si Laport le faltó el respeto a lo que ella afirmó y vino la piña a Laport. El no reacciona. Si hubiera devuelto la trompada hubiera sido peor. En ningún momento Laport fue violento", dijo Scarvacci.

Luego, en un movil desde General Belgrano, el testimonio de la vestuarista de la obra puso blanco sobre negro: "La cuenta a pagar era de 1700 pesos, como Laport se había sacado foto con medio mundo, cayó un fotógrafo profesional; Laport pidió un descuento y ahí se desató la violencia de la dueña del restaurante. Nos tuvimos que ir todos por el clima tenso que se vivió".