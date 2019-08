“Me tomó del brazo y me dijo que él tenía huevos y no pagaba la cuenta. Yo le dije que tengo ovarios más grandes que él”, relató la mujer ante los micrófonos de Los Ángeles de esta Mañana. Y esta mañana, después que se filtrara una imagen de la cámara de seguridad que podría evidenciar el maltrato, el actor decidió romper el silencio.

Laport

"Mucho no puedo hablar pero sí quiero decir que no hay ninguna denuncia sobre violencia de género porque además no existió", desarrolló el galán en diálogo con el programa que conduce Ángel de Brito. Por otra parte, el uruguayo remarcó que se encuentra a disposición de la Justicia pero en condición de denunciante.

“Han estado atentando contra mi persona”, remarcó el protagonista de hits televisivos como Campeones de la Vida y Soy Gitano.

Y, aunque no quiso entrar en detalles de lo ocurrido, Laport relató parte del incidente: "Fuimos cinco víctimas. Ustedes saben perfectamente qué sucede cuando los patovicas actúan. El accionar era de brutalidad. Ellos creyeron frente a la actitud que han tenido con nosotros íbamos a accionar”.

En estos momentos, se especula que podría salir a la luz todo el material captado por la cámara de seguridad.

