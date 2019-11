"No te embargan todo, te embargan una parte por alimentos", explicó la bailarina y aclaró que su sueldo es su única fuente de ingresos y que con eso mantiene a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca (fruto de la relación con el futbolista Matías Defederico).

ADEMÁS:

"El juicio está hace años con sentencia (era por 50 mil pesos). Es por el juicio que hizo él contra mí, no por las cosas que me hizo a mí que me pegó, porque la justicia es tan divina...", dijo muy enojada.

Según la bailarina los testigos se dieron vuelta porque en aquel entonces Tristán era una figura y "temían por su trabajo". Fue en 2007 cuando Fernández era parte de la comedia "Más Loca que una Vaca".