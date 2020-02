Claramente, los dos evitan a la prensa y paparazzis pero, a veces, por los celulares anónimos son captados in fraganti. Así, le llegó una foto a Angel De Brito, quien la viralizó en las redes sociales. Aunque a los dos no se los vea de manera nítida, se los reconoce. De Brito sin margen a la duda afirmó que son ellos dos.

La pregunta del millón es ¿Hasta cuándo seguirán jugando a las escondidas? El año pasado apareció una foto de los dos caminando en el barrio privado de la zona norte de la provincia de Buenos Aires donde vive ella. Ambos caminaban junto a Matilda, hija de la infartante modelo bajó el método de alquiler de vientre. Si bien fue mamá cuando ya se había separado del economista, hay quien especula por un presunto parecido, que Matilda podría ser hija de Redrado. Salazar esconde el nombre del verdadero padre y las dudas repiquetean hasta el día de hoy en el ámbito artístico.

Una y mil veces, la modelo que este año debuta en la conducción de un programa propio de actualidad y política los domingos en la señala de cable de noticias C5N, desmintió la versión y ratificó que ella eligió ser madre soltera.

Pero estos encuentros dejan sin explicaciones convincentes a ambos protagonistas. Redrado no suele hablar con la prensa del corazón, pero se muestra con su novia María Luján "Lulú" Sanguinetti. Y Salazar "no sabe y no contesta".

En verdad, con la foto anterior en el country donde vive ella con su hija y junto a Redrado, la modelo se enojó con la prensa. Ayer se sumó a esa la foto publicada por Ángel de Brito en Twitter donde se puede ver claramente a Redrado cenando en un lujoso restaurant: "A su izquierda se ven sentadas a dos mujeres, y a su derecha se divisa una cabellera rubia, del mismo tono platinado que lleva Salazar", dijo.

Al igual que Redrado, esta vez Luciana Salazar hace silencio de radio y en su twitter solo hizo un comentario político: "Aumenta la tensión en la Estatal de Energia, los gerentes macristas denunciados penalmente resisten en sus cargos y blindando los negociados. CFK evalua en persona si hay fuego "amigo" encubriendo. Un caso testigo que podria adelantar un cambio de rumbo en el gabinete".