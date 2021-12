Pablo Lescano echó a su hermana de Damas Gratis y ella lo acusó de maltratador

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!”, escribió primero la corista y cantante, en sus historias de Instagram.

Sin embargo, no fue lo único que publicó. A continuación, Romina reprodujo agresivos mensajes que Pablo le habría dedicado a ella:

"'Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana'. 'No te soporto más'. 'No vengas más'. 'Sos un dolor de hue.... Y encima no sabés cantar'. 'Devolveme los dos millones que perdiste'", son algunas de las frases que ella le adjudicó a su hermano.

Finalmente, escribió: "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor".

¿Saldrá Pablo a responderle?