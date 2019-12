Después de presentar su renuncia como empleada doméstica de Pampita, ella realizó dos denuncias en la Justicia: una civil por supuesto "hostigamiento y maltrato psicológico", y otra laboral por presuntas irregularidades, como el pago en negro de parte de su salario.

Acompañada por su abogado, Benítez habló con la prensa y dijo que empezó a trabajar con Pampita en 2014 como niñera de su hijo menor, Beltrán Vicuña, pero con el correr del tiempo fue realizando otras laborales. Así fue como, en este último tiempo, ya se había convertido en "la encargada" de la casa. "Manejaba todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina".

Y además aclaró: "Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabajaba de lunes a lunes". Según su palabra, no siempre recibía el pago de horas extras. Viviana narró entonces cómo habrían sido los maltratos que recibió de Ardohain.

"Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura", dijo, y remarcó que también había "insultos": "Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La (eventual) pareja que tenía en ese momento también se metía". Aseguró que hubo "muchas situaciones raras" porque a Pampita ‘siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas".

Mientras la ex empleada de Pampita hacía la denuncia pública, fue la propia modelo la que salió al aire para defenderse y negar los dichos. "Estoy muy sorprendida y muy angustiada por las falsas declaraciones de Vivi, y todas las sartas de mentiras que se están diciendo. Gracias a Dios tengo muchísimo material de prueba", advirtió.

"Me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí -confesó la modelo-, así que no me quedo otra que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas que se están diciendo. Obviamente, esto se va a resolver en la Justicia, como corresponde".

La jurado del Bailando 2019 aseguró que "nunca" tuvo un problema "con ningún empleado"; y en el caso particular de Viviana, la relación había excedido lo laboral para ser "mucho más estricta". "Fue mi dama de honor (en el casamiento con Roberto García Moritán), le tengo afecto y existe una amistad", contó.

Viviana contó que perdió un embarazo porque Pampita la acusó de robarle la llave de la caja fuerte del banco para ir a sacarle el dinero. "Me llama mucho la atención. Por suerte tengo grabaciones, imágenes, (mensajes de) Whatsapps. Tengo muchísimos testigos. Tengo a mis hijos, que pueden salir de testigos también. Nunca un hijo mío pudo verme maltratar a una empleada, contestar mal, porque es algo que no se permite en mi casa. Para mí es gravísimo; yo no lo hago", dijo Pampita. Ahora empieza la causa.

