Pampita, tras ser consultada sobre Martín Pepa: "Soy siempre exclusiva"

La conductora respondió las preguntas de los cronistas enviados a Ezeiza. “Vas a viajar con Zaira Nara y su pareja es amigo de tu novio”, comenzó diciendo el enviado por Socios por Facundo Pieres, y la modelo respondió de manera afirmativa: “Están queriendo sacar titulares y me van a poner de mal humor porque yo no dije eso”.

dty3I6d4-34105377.mp4

Junto al movilero de El Trece se encontraba el de LAM (América TV) que le consultó acerca de la exclusividad en la pareja “Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”.

Como embajadora de una conocida marca de joyas viajó a Bangkok para conocer la fábrica y estará seis días fuera del país, por lo que quisieron saber si era la primera vez que pasaban tanto tiempo separados y, entre risas, contestó: “Él no vive acá, así que va y viene todo el tiempo”.

Por último, al ser consultada por las declaraciones de García Moritán, quien semanas atrás confesó que todavía está enamorado de la modelo, Pampita dio una respuesta esperada: “Este tema ya está, ya le dimos un punto final, estamos divorciados. No vamos a estar siempre hablando de lo que fue o qué pasó porque para mí ya está, es un tema re terminado”.

image.png

"La amo": Roberto García Moritán se sinceró sobre Pampita

En diálogo con LAM, el ex funcionario se refirió a como Pampita lo defendió durante su entrevista en el living de Susana y sorprendió con su confesión: “La amo, amo a Caro”.

El movilero de América TV, Alejandro Castelo, rápidamente le consulto si seguía enamorado de su ex mujer: “No sé si enamorado es la palabra, pero amo a Caro, amo la familia”, y agregó: “Hay días que estoy triste, sí, y no lo voy a negar. Tengo días que estoy bien y tengo días que estoy mal”.

Moritán le confesó a LAM que todo lo sucedido mediáticamente lo llevó a reflexionar sobre su actuar en el futuro: “Lo que esto me dio es aprender a respetarme también que cuando puedo menos, tengo que dar menos, y cuando puedo más, seguir al frente de todas las responsabilidades que tengo”.

“Ella es una mujer muy inteligente, con mucha experiencia, con vivencias que yo nunca voy a poder entender y a las que nunca voy a poder alcanzar. Tengo que aprender a respetar sus decisiones y que el tiempo, a fin de cuentas, no solamente dice la verdad, sino que acomoda las piezas”,cerró.