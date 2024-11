Graciela Alfano dio detalles de su vínculo con Pablo Escobar y puso fin al misterio

“Ustedes también estuvieron cerca del poder en muchas ocasiones…”, comentó el conductor, mientras que La One respondió enseguida: “Obvio, ella más”.

En la charla hablaron de diferentes momentos de su vida y Gebel optó por preguntarle a Alfano sobre el rumor que circuló sobre un romance con Pablo Emilio Escobar, el narcotraficante más famoso de Colombia.

Fue allí donde la exjurado del Bailando por un Sueño sostuvo que no era un mito y que él quedó atraído luego de conocerla en un evento: "No es un mito. Es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza en el 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán".

“Era un chico de Medellín que había traído para estar al lado de la Reina de Argentina que era yo”, contó sobre aquella época en la que Escobar aún no se había convertido en el líder del Cartel de Medellín. “Él no era todavía. Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró. “Le encantaba la belleza”, destacó la actriz.

“Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba”, recordó, mientras realizaba un gesto que parecía captar cómo él había quedado impactado por ella. “Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me miras fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. “Estaba enamoradísimo, pero yo no”, concluyó.

Además de su vínculo con Pablo Escobar, Alfano también realizó un racconto de sus parejas políticas y con mucho poder. “Puedo contar que estuve con Mauricio Macri”, enumeró. Según ella, todo tiene una explicación: “Normalmente estuve muy cerca del poder porque mi padre se rodeó de él”. Para completar no dejó dudas: “A mí me atraen los hombres inteligentes y que logran cosas”.

En otro fragmento de la charla, la producción subió un video de “la tercera gran diva” argentina, “la otra rubia”, en referencia a Susana Giménez. Sin embargo, era Fátima Florez en su caracterización como la diva del teléfono.

“No puedo creer Fátima qué increíble lo bien que la hace, pensé que era”, dijo Alfano

Moria, en cambio, disparó sin anestesia. “Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a nosotras dos, esa sí que nos detesta, es muy competitiva. No me interesa”, tiró fulminante Casán.