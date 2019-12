"Tres juicios le esperarían a Viviana Benítez, dos en el fuero laboral, uno de ellos por abandono de trabajo, y otro en el fuero penal", adelantó Burlando en Pamela a la Tarde.

El abogado advirtió que "la situación jurídica ya está resuelta. Entendimos que hubo una cierta amenaza a través de los medios. Sonó a extorsión. La familia quiere paz y tranquilidad, por eso se pidió que se investigue esta posibilidad", dijo.

"Quiero decir que con la justicia penal no se transa, no hay armonía. Se le escapa de las manos a los propios protagonistas. En la defensa a mí me alcanza el raid mediático de la ex niñera. En lo laboral, a la ex niñera se la llevaría a un despido con causa justificada", agregó.

Ayer Pampita aclaró ante las cámaras de Pamela a la Tarde que se le envió a todos los canales de televisión y medios gráficos la orden de no reproducir las declaraciones de la ex niñera Viviana Benítez, a quien también le recaería en cuestión de días un bozal legal.