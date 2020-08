“Me puse muy mal cuando su streaming se frustró. Me mandó un mensaje y me dijo que lo pasó para el mismo día que yo -7 de agosto- a la misma hora, porque la ticketera le ofreció esa fecha y ella no podía cambiarla. Entonces, Oscar Mediavilla llamó a la ticketera y confirmaron que ella fue la que no se quiso mover de ahí”, relató.

Y agregó: “Entonces le mandé un mensaje y le dije: ‘Me perjudicás mucho. Yo vine desde Córdoba, y tengo gente a mi cargo que hace cinco meses no trabaja’. Además, compartimos parte del público”.

Frente a este conflicto de intereses, Sosa aseguró que se termina todo tipo de vínculo afectivo con su colega: “Ya no es mi amiga. Aunque yo insistí, siempre puse el doble. Pero me cayó la ficha: esto no funciona. Si no le importa ponerme el pie en la cabeza”.

Y sentenció: “No sé porque no la cambia. ¿Por capricho? Me perjudicó mucho, en lo moral. Me mató el corazón, me clavó un puñal. Terminando nuestro diálogo por whatsapp, le dije: ‘Viendo que no podés hacer nada, te dejo la fecha. Que seas muy feliz'”. Cumpliendo con esta frase, Sosa ya reprogramó su show para el 14 de agosto.

