Pau Armstrong compartió su esperado primer single "Death Wishes"

La artista lanzó la canción que adelanta su inminente álbum debut

Después de su elogiada versión de Walk away as the door slams, una canción de Lil Peep, la cantante Pau Armstrong compartió el primer adelanto de su inminente álbum debut. El título del tema es Death Wishes, y es una excelente carta de presentación para quienes no conocían su voz.