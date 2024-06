Paul McCartney agregó una fecha más en Buenos Aires: todos los detalles

El furor por el regreso del legendario bajista de los Beatles a la Argentina hizo que vuelen casi todas las localidades del Monumental en cuestión de minutos. Y el Kempes, en Córdoba, está próximo a colmarse. Los precios de los tickets, que oscilan entre $90.000 y $1.234.250 sin contar los extras por servicio, no son un impedimento para tener una cita con la historia. Nunca se sabe si puede ser la última.

La primera tanda de shows de quien fuera cantante, bajista, guitarrista, pianista y hasta baterista en The Beatles tuvo lugar en 1993, cuando se presentó el 10, 11 y 12 de diciembre en River como parte de lo que fue su New World Tour. Luego, volvió al mismo sitio en 2010 para tocar el 10 y el 11 de noviembre de ese año, en lo que fue su última vez en el estadio porteño al que regresará este año.

Esto tiene que ver con que para su seguidilla de 2016 eligió tocar en Córdoba, el 15 de mayo en el Kempes, y en La Plata, en el Estadio Único, el 17 y 19 de mayo. En tanto que cuando estuvo en el país en 2019, su última visita hasta ahora, regresó a territorio porteño, pero en ese caso al Campo Argentino de Polo, donde actuó el 23 de marzo.

McCartney todavía no se presentó en vivo en este 2024, pero tomando como parámetro lo que fue el cierre de 2023 de la "Got Back Tour" en Río de Janeiro, Brasil, se puede adelantar que podría llegar a tocar más de 35 canciones entre clásicos de su etapa solista, de The Beatles, de The Wings (el grupo que comandó en los '70) y hasta de The Quarrymen (su banda previa a The Beatles).

Paul McCartney Argentina Anuncio.jpg Paul McCartney tocará nuevamente en Argentina en octubre de este 2024: en principio, serán dos shows.

El setlist del último show de la gira "Got Back Tour"

Paul McCarney en el estadio Maracaná el 16/12/23