Paul McCartney anunció dos shows en Argentina: cuándo serán y en qué ciudades

El música que formó parte de The Beatles volverá así al país a cinco años de su última presentación con un recital en Buenos Aires que tendrá lugar el 5 de octubre y otro en Córdoba que se realizará el 23 del mismo mes. El primero será en el estadio de River Plate y el segundo, en el Mario Alberto Kempes. En el medio entre ambas fechas sobre está previsto una escala en Chile para el viernes 11, por lo cual no está descartado que pueda sumar algún día más en nuestro país.

"Hola Argentina. Aquí Paul. Paul McCartney. Y escucha, voy a volver a tocar en Argentina. Estamos ansiosos porque llegue. Hemos tenidos algunos shows geniales allí y los amamos. Así que prepárense para rockear. Tendremos una gran fiesta en Argentina. Sí señor", expresó el artista de 81 años en un video que cerró con algunas palabras en español.

La primera tanda de shows de quien fuera cantante, bajista, guitarrista, pianista y hasta baterista en The Beatles tuvo lugar en 1993, cuando se presentó el 10, 11 y 12 de diciembre en River como parte de lo que fue su New World Tour. Luego, volvió al mismo sitio en 2010 para tocar el 10 y el 11 de noviembre de ese año, en lo que fue su última vez en el estadio porteño al que regresará este año.

Esto tiene que ver con que para su seguidilla de 2016 eligió tocar en Córdoba, el 15 de mayo en el Kempes, y en La Plata, en el Estadio Único, el 17 y 19 de mayo. En tanto que cuando estuvo en el país en 2019, su última visita hasta ahora, regresó a territorio porteño, pero en ese caso al Campo Argentino de Polo, donde actuó el 23 de marzo.

Las entradas para los próximos shows en Argentina estarán disponibles para su compra a partir de este miércoles 12 de junio, a las 10, a través de la plataforma All Access y con preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock.

McCartney todavía no se presentó en vivo en este 2024, pero tomando como parámetro lo que fue el cierre de 2023 de la "Got Back Tour" en Río de Janeiro, Brasil, se puede adelantar que podría llegar a tocar más de 35 canciones entre clásicos de su etapa solista, de The Beatles, de The Wings (el grupo que comandó en los '70) y hasta de The Quarrymen (su banda previa a The Beatles).

El setlist del último show de la gira "Got Back Tour"

Paul McCarney en el estadio Maracaná el 16/12/23