Paul McCartney ya está en Buenos Aires: qué canciones podría tocar y a qué hora arrancan los shows

Tanto el sábado como el domingo, las puertas del Monumental se abrirán a las 16 horas y la apertura estará a cargo de músicos locales. En la primera función será Luz Gaggi mientras que para la segunda el elegido es Mat Alba, ambos a las 19.30 horas.

A las 20 de ambos días también se estará presentando en la previa DJ Chris Holmes. Las dos noches, Paul tiene pautado comenzar a las 21 horas y se estima un concierto de casi tres horas que superará ampliamente las 30 canciones.

En relación a los accesos, quienes tengan campo delantero ingresan por Puerta G y Puerta Maratón nueva, por Libertador y Quinteros. Campo lo hará a través de las puertas X-Y-Z, ingresa por Campo Salles y Libertador.

Platea Preferencial San Martín y Platea San Martín entran por Puerta D 1,2, y 3, y Platea Alta San Martín lo hacen por Puerta E-F, (ambos por Figueroa Alcorta y Monroe).

Platea Preferencial Belgrano, Platea Belgrano (Puerta S) y Platea Alta Belgrano (Puerta Q-R) ingresan por Udaondo y Libertador. Platea Media Sívori (Torre 3), Platea Alta Sívori (Torre 2) y Palcos San Martín (Puerta D 1, 2 y 3) ingresan por Figueroa Alcorta y Monroe. Y Palco Belgrano (Puerta Prensa) lo hará por Udaondo y Libertador.

El set list que Paul McCartney tocó en Uruguay

A Hard Day’s Night (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She’s a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me (The Beatles)

Let Me Roll It (Wings) (con extracto de “Foxey Lady” de Jimi Hendrix)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em Im (Wings)

My Valentine (dedicada a su esposa Nancy)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today (dedicada a John Lennon)

Now and Then (The Beatles)

New

Lady Madonna (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles) (dedicada a George Harrison)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

Birthday (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)