"Soy lo suficientemente consciente como para saber que cuando la gente se entere de que me han elegido para esto dirán ‘¿Qué?’. No es falsa humildad. Hay mucha gente que debería recibirlo antes que yo", manifestó con humor.

"Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B. Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates", agregó el artista que lleva 18 años en pareja con Julie Yaeger, con quien tuvo dos hijos, y quedó "estupefacta" al enterarse del mote que la revista le puso a su marido.

"Tras algunas risas y sorpresa, dijo ‘Oh, han acertado’. Y eso fue muy dulce. Probablemente no está diciendo la verdad, ¿pero qué va a decir?", reveló Rudd.

Oriundo de Nueva Jersey, Rudd se formó como actor en la Universidad de Kansas y en la Academia Americana de Artes Dramáticas.

En 1992 hizo su debut televisivo en la serie Sisters, que abandonó tres años más tarde para sumarse al rodaje de Clueless (Despistados), una película protagonizada por Alicia Silverston en la que interpretó a Josh. Su recorrido continuó en Halloween: The Curse of Michael Myers, William Shakespeare's Romeo + Juliet, The Locusts, Overnight Delivery, The Object of My Affection, 200 Cigarettes y The Cider House Rules de 1999, película por la que el Sindicato de Actores de Cine lo premio como Mejor Actor de Reparto.

image-13.jpeg El actor Paul Rudd, el más sexy del mundo.

A principios de la década del 2000, lo convocaron para ponerse en la piel de uno de sus personajes más recordados: Mike Hanniganm, el novio de Phoebe (Lisa Kudrow) en Friends. Y en 2004 dio sus primeros pasos como director y productor en El reportero de España, una película en la que actuó junto a Steve Carell, David Koechner y Will Ferrell.

Su fuerte siempre fue el humor y supo destacarse en comedias como Virgen a los 40 (2005), Knocked Up (2007), Role Modelos (2008), WanderLust (2012), entre otras. En 2013 fue confirmado como protagonista de Ant-Man, una saga de Marvel en la que interpretó a Scott Lang. Y también participó de Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019).