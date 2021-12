Paula Chaves mostró orgullosa su nuevo título

La modelo y conductora estuvo al frente de la tercera temporada del programa Bake Off en el 2021 y además de ocuparse de la crianza de sus tres hijos junto a su marido Pedro Alfonso, se propuso un nuevo objetivo y lo logró.

Paula estudió durante meses un programa que tiene un abordaje multidisciplinario y holístico para conocer los diversos aspectos involucrados en la salud sexual y reproductiva de las personas. También hace hincapié en cómo comprender las implicancias en los aspectos emocionales y anímicos del ser, de todos los sucesos que rodean y tocan a la persona por nacer.

El principal objetivo es acompañar a personas en el portal del embarazo, parto y puerperio desde un lugar amoroso y con información actualizada.



Fue en el actual mes de diciembre cuando Paula Chaves concluyó el curso que tuvo una duración de 10 meses. El título le dio los siguientes conocimientos: comunicación y coaching; sexualidad femenina y ginecología autogestiva y natural; fisiología del parto; asistencia en los partos en el sistema actual; lactancia; puerperio, pareja y duelo; la teoría sistémica, constelaciones familiares y trauma, entre otros temas.

“Si no me hubiese dedicado a esta profesión creo que sería partera. Me encanta acompañar a las mujeres en los procesos de gestación, de parto, de puerperio, siento que hay como un ámbito descuidado que no se cuenta tanto. Eso de romantizar la maternidad y que todo está bárbaro y no, es re oscura la maternidad. Nos refleja con nuestra propia sombra, con nuestra propia herida de cuando somos chicos”, declaró la modelo.

Chaves también hizo referencia a los desafíos de la maternidad y destacó: “Yo me siento todo el tiempo con esa dicotomía con respecto a mis hijos: los quiero con toda mi alma, los quiero criar con amor, respeto, les pongo bordes, límites, los voy tratando de acompañar y guiar, pero bueno a veces me sobrepasan y les digo ‘no, no quiero gritar, les pido perdón’. Todo el tiempo vas y venís. Son mis grandes maestros y hago lo que puedo, a veces me desbordo y siento que no está bueno pero es necesario. Somos mujeres, viviendo en este siglo, intentando criar chicos con un entorno que a veces no colabora, es mucho todo. La verdad que las mujeres somos lo más”.