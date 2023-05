Paulina Karadagián: la heredera del Titán

Hoy, a casi un cuarto de siglo de la última pelea, Paulina y su inseparable Billy reviven el espíritu de aquel show -que tuvo su esplendor entre los '60 y los '80- y que permite volver a ser chicos y disfrutar de la legión de luchadores de Martín Karadagián, el campeón mundial.

Madre de dos adolescentes, Paulina reparte su tiempo en múltiples actividades y se llena de emoción y orgullo cada vez que menciona al omnipresente Martín Karadagián, su papá.

Mi papá es famoso

Cómo fue la infancia de Paulina Karadagián, una niña que tuvo que compartir a su papá con grandes y chicos, todos sus fans de "Titanes en el Ring". Las ventajas de las giras y los pros y contras de la fama. La imposibilidad de poder disfrutar -en un restaurante- de un plato de comida caliente.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 13.11.47.jpeg La pequeña Paulina junto a su papá, Martin Karadagián

Escapar como duelo

La muerte de Martín Karadagián -en 1991- le generó un proceso de gran dolor y encierro, que la llevó junto a su mama -Aída- a radicarse en el exterior. El cansancio de compartirlo las superó y genero una profunda crisis interna. "Podés correr, pero no te podés escapar" es la reflexión de Paulina que, con el tiempo, aprendió a procesar el duelo y descubrir que "El Gran Martín" -su papá- fue un titán en todo el mundo.

Pailina y sus hijos .jpg Paulina Karadagián y sus dos hijos, Kennedy y Khaled

Con la verdad a todos lados

Una de las tantas cosas que le enseñó a Paulina Karadagián su papá, fue la de ir siempre de frente, cueste lo que cueste, decir la verdad. Y también, a no ceder ante las caídas, a luchar por sus ideas. Algo que -evidentemente- aprendió en la durísima infancia que atravesó Martín Karadagián, que supo sobreponerse a las necesidades y desde muy chico comenzó a armar sus propias y pequeñas "empresas" y transformarse -a los 18- en el dueño de su propio negocio.

El árbol sigue en pie

A pesar de no tener las aptitudes físicas -básicamente la altura- para ingresar al mundo de la lucha, para Martín Karadagián un "NO" no era obstáculo suficiente, e insistió tanto que logró la bendición de "El Hombre Montaña" para ingresar al selecto circulo de luchadores, de donde no se fue más. Paulina recuerda la dolorosa etapa en la que su papa sufrió la amputación de su pierna derecha, y de cómo se sobrepuso a esa situación, a fuerza de coraje.

Elijo creer

El nacimiento de "Titanes en el Ring", el 3 de marzo de 1962 cambiaría por completo la historia del entretenimiento argentino. Hoy, 61 años después, vuelve a dar pelea y también, a la televisión. Hay diferentes números que se repiten y que alientan a Paulina Karadagián a creer que, el 2023, será un gran año para los Titanes. La historia de Kennedy, uno de los nietos de Martín -que sigue sus pasos-, la ayuda incondicional de su "hermano" Sergio "Billy Jim" Ventrone y de Carlos Varty Manoukian, presidente del Centro Armenio de la República Argentina.

El nieto.mp4 Kennedy Karadagián, uno de los hijos de Paulina, en pleno entrenamiento

La vuelta de Titanes

La despedida de los restos de Martín Karadagián fueron en la iglesia de San Gregorio, en el Centro Armenio, el mismo lugar donde los "Titanes en el Ring" vuelven a la lucha. Los programas se emiten los domingos a las 18 (repite a las 22) por América Sports (canal 115 de Flow) , en Youtube y "curiosamente" las primeras grabaciones se hicieron el 30 de abril, fecha en la que "el Gran Martín" habría cumplido 101 años.

LA Momia y Pepino.png La Momia Blanca y Pepino, en la vuelta de "Titanes en el Ring"

Luchadoras

Ya no están Rubén “El ancho” Peucelle, Benito Durante, Pepino "El Payaso", José Luis, Tufic Memet ni Mercenario Joe, pero en la nueva era de "Titanes en el Ring" se abrió la puerta a las luchadoras, que se integran al staff de los guerreros del ring. Paulina Karadagian cuenta la historia de la "Señorita Julia", una idea de Martín que demostró -una vez más- estar adelantado a su tiempo y también, de cómo les explicó a sus hijos, Kennedy y Khaled, quien era su famoso abuelo.

Las Luchadoras.jpg Paulina Karadagián y las luchadoras de Titanes en el Ring

Las premisas de Martín

Sergio "Billy Jim" Ventrone es el "hermano de la vida" de Paulina Karadagián, su hombre de confianza, y el DT y entrenador de los nuevos "Titanes en el Ring" y que por sobre todas las cosas mantiene vivas las premisas que "El Gran Titán" le enseñó y se las transmite a los nuevos en la troupe. Además, es un hombre enormemente agradecido a Martín, a "Pichi" -Aída, la mamá de Paulina- y también a los hombres -hoy por hoy- que les dan una mano enorme para cumplir su sueño: Varty Manoukian, Dardo de Marchi y Roberto Rilo.

Martin y Billy.jpg Martín Karadagián y Sergio "Billy Jim" Ventone

Mantener viva la leyenda de "Titanes el en Ring" no parece ser un desafío que asuste a Paulina Karadagián. No en vano es la hija de un luchador, no solo en el ring, sino en la vida. Alguien que forjó su destino, que lo creó, a fuerza de creer y también, de ser un cabezadura.

“Martín era un adelantado a la época, cada día que pasa valoro mucho más su obra" repite Paulina cada vez que puede. Y es cierto, un hombre que sólo fue a primer grado, pero que entendió todo rápidamente.

Los valores, la importancia del "mens sana in corpore sano" y sacar a los chicos de la calle fomentando el deporte, la importancia de recrear personajes históricos para sus luchas y fundamentalmente, la de crear gente de bien.

Hoy Paulina Kradagián, su "hermano" Billy Ventone y un nutrido grupo de luchadores y luchadoras tienen a cargo una misión que los hace felices: jugar a los buenos y malos, con la complicidad de todos, sus fieles creyentes.

Página oficial de "Titanes en el Ring" https://titanes.com.ar/