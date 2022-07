Pepe Cibrián Campoy confirmó que se separó de su esposo

“Me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos (América TV), diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, algo que me resultó llamativo, así que lo llamé y le pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo: ‘No sé, deben ser fotos antiguas’”, explicó Cibrián y agregó: “Resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía en una situación realmente muy particular, que obviamente me shockeó mucho ver”.

El reconocido director y productor teatral comentó que el hecho ocurrió el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos; "sé por amigos de él que sucedió este evento, antes de la ceremonia”.

Susana Roccasalvo, la conductora de Implacables, le preguntó si en algún momento se habían planteado con Lodi el ser una “pareja abierta”, a lo que Cibrián respondió: “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, por eso me quedé muy sorprendido”.

"No hay solución para eso"

“Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, sentenció Pepe Cibrián.

El productor teatral confesó que recibió un mensaje de texto de Nahuel, pero que no cree que exista forma de reparar la forma en que se quebró la confianza. Sin embargo, recalcó que Lodi no es una mala persona: “Él se portó muy bien con mi tía, que cuando la internaron y yo estaba con la obra Drácula, la cuidó muchísimo; no es mala persona, es tonto”.

"Estoy devastado"

Al final de la charla, reconoció que no está bien anímicamente: “Estoy devastado, pero uno también es un hombre de teatro y actúa un personaje, así que trato por vos y por la gente de mostrar otro lado, que tenga que ver con los sueños y las ilusiones”.